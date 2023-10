Polacy w ćwierćfinale mistrzostw świata. Nie dali Niemcom szans

Niestety koniec końców we współzawodnictwie do teraz pozostała już tylko jedna z nich - po tym, jak z turniejem żeńskim pożegnał się duet Jagoda Gruszczyńska - Aleksandra Wachowicz , a ze zmagań mężczyzn odpali Piotr Kantor i Jakub Zdybek , w walce o medale pozostali już tylko Bartosz Łosiak oraz Michał Bryl , wciąż pokazując się od jak najlepszej strony.

MŚ w siatkówce plażowej. Łosiak i Bryl w wielkim stylu przeszli przez kolejne fazy

Tym samym "Biało-Czerwoni" niebawem zagrają o przedostanie się do półfinału MŚ z Amerykanami, a konkretnie z Andym Beneshem i Milesem Partainem . Co ciekawe mogą oni w ten sposób "pomścić" Kantora i Zdybka, którzy odpadli z turnieju właśnie po porażce z tą dwójką z USA w 1/16 finału.

MŚ w siatkówce plażowej. Kolejny mecz Łosiaka i Bryla w nocy z piątku na sobotę

Mecz Łosiak/ Bryl - Partain/ Benesh odbędzie się o północy z piątku na sobotę według czasu środkowoeuropejskiego. W ogólnym rozrachunku zaś światowy czempionat potrwa do 15 października. Znamy już co ciekawe organizatora kolejnej edycji zmagań - w 2025 roku będzie to australijska Adelajda.