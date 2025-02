Polacy poznali rywali, a tu taka reakcja. Siatkarz nagle zaczął płakać

Polskie zespoły uczestniczące w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów wywalczyły bezpośredni awans do ćwierćfinałów - siatkarze PGE Projektu Warszawa, Jastrzębskiego Węgla i Aluron CMC Warty Zawiercie wygrali rywalizację w swoich grupach, nie przegrywając po drodze żadnego spotkania. W zgoła odmiennej sytuacji były niemieckie kluby.

Berlin Recycling Volleys zajął drugie miejsce w grupie (za Projektem), podobnie jak SVG Luneburg , który musiał uznać wyższość Jastrzębskiego Węgla. Obie te ekipy awansowały do fazy play-off, w której stoczyły zaciętą i emocjonującą walkę w dwumeczu. Już sam fakt, że walka była tak zacięta, był niespodzianką, ponieważ stołeczny klub był zdecydowanym faworytem do awansu.

Liga Mistrzów siatkarzy. Zaskakujący rywal Warty Zawiercie

Pierwsze spotkanie wygrał SVG Luneburg (3:2), drugie, również po tie-breaku, drużyna z Berlina. A to oznaczało konieczność rozegrania tzw. złotego seta, granego do 15 punktów. Górą byli zawodnicy z Luneburga, który tym samym sprawili ogromną niespodziankę, ponieważ po raz pierwszy w historii zagrają w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Po przypieczętowaniu triumfu goście nie kryli radości. Emocje były tak wielkie, że po zdobyciu punktu dającego zwycięstwo przez Xandera Ketrzynskiego, kapitan Theo Mohwinkel zaczął płakać ze szczęścia, co widać na poniższym nagraniu. Dla 22-letniego przyjmującego sukces ma szczególny smak - nie dość, że odniósł go jako kapitan, to jeszcze w barwach drużyny, której jest wychowankiem.