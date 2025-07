To dopiero trzecia edycja mistrzostw Europy U-22, finały pierwszej odbyły się w naszym kraju, drugiej zaś w Holandii. Dwa razy młodym Polakom na przeszkodzie w półfinale stawali Włosi. A teraz wszyscy musza przebijać się przez eliminacje, by za rok zagrać w kolejnym turnieju finałowym. Wszyscy poza Portugalią, bo to w Albufeirze odbędzie się decydująca rywalizacja z udziałem ośmiu ekip.