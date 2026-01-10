Pokaz siły w walce o finał Pucharu Polski. Mają szansę na triumf po 39 latach

PGE Projekt Warszawa szturmował finał TAURON Pucharu Polski od trzech lat. Dwie poprzednie próby zakończyły się bolesnymi przegranymi w półfinałach. Tym razem miało być jednak inaczej - i to mimo perturbacji, które towarzyszyły drużynie przy okazji ostatniej podróży do Francji na mecz Ligi Mistrzów z Montpellier.

Nie chcę wspominać zawodnikom o tym, że mieliśmy ciężką podróż. Wolę wyciągać z tego pozytywy: najważniejsze, że jesteśmy tu cali i zdrowi. Drużyna jest gotowa, by walczyć

PGE Projekt był świeżo po tie-breaku, w dodatku przegranym, Asseco Resovia w Lidze Mistrzów gładko ograła 3:0 SVG Luneburg. Ale TAURON Puchar Polski to dla klubu od lat trofeum nie do zdobycia - na czwarte takie trofeum Rzeszowianie czekają od 1987 r. Ale Wojtaszek obecną drużynę Resovii nazwał przed turniejem "dream teamem".

Wymiana ciosów w hicie TAURON Pucharu Polski. Asseco Resovia mocniejsza w zagrywce

Na mecz z PGE Projektem trener Resovii Massimo Botti posłał skład z Pawłem Zatorskim na libero. Dwukrotny mistrz świata rozpoczynał sezon jako rezerwowy przyjmujący, ale ostatnio wrócił na nominalną pozycję i gra częściej niż Erik Shoji. Już na początku meczu polski siatkarz przyjął jednak dość bolesny cios piłką, który jednak nie przeszkodził mu w kontynuowaniu gry.

Wymiana ciosów to zresztą termin, który dobrze opisuje to, co działo się w pierwszym secie. Drużyny ostrzeliwały się mocnymi zagrywkami - z jednej strony błyszczał Bartosz Bednorz, z drugiej Klemen Cebulj. Żadna nie potrafiła odskoczyć na więcej niż dwa punkty. W końcówce Bednorz pomylił się jednak w ataku, a Cebulj asem serwisowym przypieczętował zwycięstwo Rzeszowian 25:21.

Drugi set zaczął się zaś od festiwalu efektownych bloków. Celowały w tym oba zespoły, mimo że Warszawianie nadal muszą sobie radzić bez kontuzjowanego mistrza świata Jakuba Kochanowskiego. Asseco Resovia do tego nadal naciskała zagrywką, do Cebulja dołączył Karol Butryn.

Ale to PGE Projekt po wyrównanej walce objął wyraźne prowadzenie 15:12. Tyle że rywale błyskawicznie odpowiedzieli. Z rezerwy wszedł Yacine Louati i po jego zagrywce to oni prowadzili 16:15. Potem było trochę nerwów - o challenge dla Warszawian w imieniu trenera poprosił Wojtaszek, a Louati obejrzał żółtą kartkę. To Resovia znów była jednak lepsza w końcówce, wygrała 25:22.

TAURON Puchar Polski. Asseco Resovia w finale

Trzecia partia zmian nie przyniosła. Początek znów był wyrównany, choć szala nieco przechylała się na stronę Resovii. Dobrze funkcjonował jej blok, ale dużej przewagi wypracować sobie nie mogła.

W połowie partii pod siatką znów było sporo dyskusji związanych z jedną z decyzji sędziego, protestowali zwłaszcza Rzeszowianie. Ale to oni mieli dwa punkty przewagi przed końcówką. Tyle że PGE Projekt doprowadził do remisu 22:22. Ale trzy ostatnie akcje wygrali Rzeszowianie i to oni mogli świętować.

Ich finałowym rywalem będzie Bogdanka LUK Lublin, która w pierwszym meczu w Krakowie pokonała 3:2 Indykpol AZS Olsztyn.

Z TAURON Areny Kraków Damian Gołąb

Najciekawsze akcje z siatkarskich boisk. Analiza Jakuba Bednaruka. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Karol Butryn, atakujący Asseco Resovii Rzeszów CEV.eu materiały prasowe

Jurij Semeniuk, środkowy PGE Projektu Warszawa Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Paweł Zatorski, libero Asseco Resovii Rzeszów CEV.eu materiały prasowe