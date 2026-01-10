Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pokaz siły w walce o finał Pucharu Polski. Mają szansę na triumf po 39 latach

Damian Gołąb

Damian Gołąb

To miał być hit, a skończyło się na trzech setach. PGE Projekt Warszawa próbował walczyć z Asseco Resovią Rzeszów, ale w decydujących momentach to drużyna Massimo Bottiego wyprowadzała mocniejsze ciosy. Kapitalne zagrywki rzeszowskich siatkarzy pomogły im przechylić szalę na swoją stronę i wygrać półfinał TAURON Pucharu Polski w Krakowie. Walka o finał nie była jednak pozbawiona emocji.

Zawodnik w czarnym stroju siatkarskim wykrzykuje z radością, stojąc na tle tłumu kibiców w hali, a w okręgu pokazany jest inny siatkarz w białej koszulce wykonujący gest dłonią.
Asseco Resovia Rzeszów ograła PGE Projekt Warszawa i zagra o Puchar Polski. Artur Szalpuk świętował, w kółku przyjmujący Warszawian Kevin Tilliescreen Polsat Sport / CEV.euPolsat Sport

PGE Projekt Warszawa szturmował finał TAURON Pucharu Polski od trzech lat. Dwie poprzednie próby zakończyły się bolesnymi przegranymi w półfinałach. Tym razem miało być jednak inaczej - i to mimo perturbacji, które towarzyszyły drużynie przy okazji ostatniej podróży do Francji na mecz Ligi Mistrzów z Montpellier.

Nie chcę wspominać zawodnikom o tym, że mieliśmy ciężką podróż. Wolę wyciągać z tego pozytywy: najważniejsze, że jesteśmy tu cali i zdrowi. Drużyna jest gotowa, by walczyć
zapowiadał w rozmowie z Interia Sport Damian Wojtaszek, kapitan Warszawian.

PGE Projekt był świeżo po tie-breaku, w dodatku przegranym, Asseco Resovia w Lidze Mistrzów gładko ograła 3:0 SVG Luneburg. Ale TAURON Puchar Polski to dla klubu od lat trofeum nie do zdobycia - na czwarte takie trofeum Rzeszowianie czekają od 1987 r. Ale Wojtaszek obecną drużynę Resovii nazwał przed turniejem "dream teamem".

Wymiana ciosów w hicie TAURON Pucharu Polski. Asseco Resovia mocniejsza w zagrywce

Na mecz z PGE Projektem trener Resovii Massimo Botti posłał skład z Pawłem Zatorskim na libero. Dwukrotny mistrz świata rozpoczynał sezon jako rezerwowy przyjmujący, ale ostatnio wrócił na nominalną pozycję i gra częściej niż Erik Shoji. Już na początku meczu polski siatkarz przyjął jednak dość bolesny cios piłką, który jednak nie przeszkodził mu w kontynuowaniu gry.

    Wymiana ciosów to zresztą termin, który dobrze opisuje to, co działo się w pierwszym secie. Drużyny ostrzeliwały się mocnymi zagrywkami - z jednej strony błyszczał Bartosz Bednorz, z drugiej Klemen Cebulj. Żadna nie potrafiła odskoczyć na więcej niż dwa punkty. W końcówce Bednorz pomylił się jednak w ataku, a Cebulj asem serwisowym przypieczętował zwycięstwo Rzeszowian 25:21.

    Drugi set zaczął się zaś od festiwalu efektownych bloków. Celowały w tym oba zespoły, mimo że Warszawianie nadal muszą sobie radzić bez kontuzjowanego mistrza świata Jakuba Kochanowskiego. Asseco Resovia do tego nadal naciskała zagrywką, do Cebulja dołączył Karol Butryn.

    Ale to PGE Projekt po wyrównanej walce objął wyraźne prowadzenie 15:12. Tyle że rywale błyskawicznie odpowiedzieli. Z rezerwy wszedł Yacine Louati i po jego zagrywce to oni prowadzili 16:15. Potem było trochę nerwów - o challenge dla Warszawian w imieniu trenera poprosił Wojtaszek, a Louati obejrzał żółtą kartkę. To Resovia znów była jednak lepsza w końcówce, wygrała 25:22.

      TAURON Puchar Polski. Asseco Resovia w finale

      Trzecia partia zmian nie przyniosła. Początek znów był wyrównany, choć szala nieco przechylała się na stronę Resovii. Dobrze funkcjonował jej blok, ale dużej przewagi wypracować sobie nie mogła.

      W połowie partii pod siatką znów było sporo dyskusji związanych z jedną z decyzji sędziego, protestowali zwłaszcza Rzeszowianie. Ale to oni mieli dwa punkty przewagi przed końcówką. Tyle że PGE Projekt doprowadził do remisu 22:22. Ale trzy ostatnie akcje wygrali Rzeszowianie i to oni mogli świętować.

      Ich finałowym rywalem będzie Bogdanka LUK Lublin, która w pierwszym meczu w Krakowie pokonała 3:2 Indykpol AZS Olsztyn.

      Z TAURON Areny Kraków Damian Gołąb

      TAURON Puchar Polski
      Półfinały
      10.01.2026
      18:00
      III SET
      Wszystko o meczu
      Najciekawsze akcje z siatkarskich boisk. Analiza Jakuba Bednaruka. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Zawodnik drużyny siatkarskiej w czerwono-białym stroju świętuje zdobycie punktu, widoczny na pierwszym planie z zaciśniętą pięścią i wyraźnym wyrazem radości na twarzy, w tle rozmyte sylwetki kibiców i fragment hali sportowej.
      Karol Butryn, atakujący Asseco Resovii RzeszówCEV.eumateriały prasowe
      Jurij Semeniuk
      Jurij Semeniuk, środkowy PGE Projektu WarszawaAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
      Zawodnicy drużyny siatkarskiej w trakcie meczu na hali sportowej, skupieni na przyjęciu piłki, w otoczeniu publiczności na trybunach. Atmosfera pełna emocji i sportowej rywalizacji.
      Paweł Zatorski, libero Asseco Resovii RzeszówCEV.eumateriały prasowe

