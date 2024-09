Pokaz mocy polskiej siatkarki. Puchar już w debiucie, została bohaterką

Ostatnie miesiące bez wątpienia przejdą do historii polskiej siatkówki. Na igrzyskach olimpijskich w Paryżu po raz pierwszy od 2008 roku w turnieju wystąpiła zarówno męska, jak i żeńska drużyna. Panowie dokonali rzeczy historycznej i awansowali do wielkiego finału. W nim co prawda ulegli Francuzom, ale srebro w kraju przyjęto z ogromnym zadowoleniem. Jeszcze nigdy w XXI wieku "Biało-Czerwoni" do ojczyzny nie wracali z medalem z najważniejszej sportowej imprezy czterolecia.

Reklama