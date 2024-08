Pogromczynie Polek zaczęły jak z nut. Potem przyszły problemy. Wielki mecz o finał

"Canarinhos" rozpędziły się dzięki zmianom, które zaordynował Ze Roberto . W ataku pomogła Tainara Lemes Santos , doprowadziły do remisu 12:12. Świetnie zaczął funkcjonować brazylijski blok, Brazylia objęła prowadzenie 17:15. Amerykanki szybko skontrowały, prowadziły dwoma punktami, ale zdecydowały dwie akcje od stanu 23:23. W obronie błysnęła Avery Skinner, atak skończyła Kathryn Plummer i to drużyna USA wygrała seta.

Amerykanki nie wykorzystały szansy. Kontrowersyjna decyzja arbitra

To był dopiero pierwszy set przegrany w Paryżu przez reprezentację Brazylii. Przez fazę grupową przeszła suchą stopą, pokonując 3:0 między innymi Polskę. W ćwierćfinale nie miała problemów z Dominikaną. I w drugiej partii spotkania z USA Brazylia poprawiła swoją grę. Tym razem to jej siatkarki odskoczyły na pięć punktów, prowadząc 13:8 . Dobrze funkcjonowała brazylijska zagrywka, a w ofensywie nie do zatrzymania była Ana Cristina . Do końca seta różnica między obiema drużynami jeszcze wzrosła, Brazylijki zwyciężyły 25:18, a ostatni punkt również zdobyła Ana Cristina.

Początek trzeciej zmiany to znów zupełna zmiana obrazu meczu. Prowadzenie 7:3 objęła drużyna USA, po drugiej stronie problemy ze skutecznym atakiem miała Gabi Guimaraes , przyjmująca i kapitan "Canarinhos". Różnica wzrosła do sześciu punktów. Ze Roberto znów szukał zmian, ale w jego drużynie cały czas dużym problemem było przyjęcie. Amerykanki wygrały z dużym zapasem, kończąc seta wynikiem 25:15 .

Tie-break o olimpijski finał. Amerykanki świętują

Lepiej tie-breaka rozpoczęły zawodniczki z Brazylii. Przy stanie 5:3 Kiraly przerwał grę i uspokajał swoje zawodniczki - zwłaszcza Skinner. To przyniosło efekty, Amerykanki doprowadziły do remisu, a przy zmianie stron prowadziły 8:7. Po chwili przewaga wzrosła do dwóch punktów i to Ze Roberto przerwał grę. Tuż po niej Amerykanki wygrywały już jednak 12:8 i krótki zryw Brazylii nie wystarczył. Drużyna USA pokonała rywalki 15:11 i to ona zagra w finale.