Pogromcy Polaków byli nad przepaścią. Trzy piłki meczowe, szansa na historyczny wynik

Już początek spotkania był zaskakujący . Jako pierwsi odskoczyli bowiem Japończycy, przy stanie 9:7 dla drużyny z Azji Ferdinando De Giorgi , trener Włochów, poprosił o przerwę. Japończycy naciskali na rywali blokiem, a do tego jeszcze w ataku pomylił się Daniele Lavia , i różnica wzrosła do czterech punktów.

Japonia nie wykorzystała szansy. Zimna krew mistrzów świata

W drugiej partii Włosi nie pozwolili już tak bardzo uciec Japończykom. Sami "odpalili" w polu zagrywki, a dzięki interwencjom w obronie - m.in. w wykonaniu Gianellego, który wrócił do szóstki - ich gra była bardziej płynna. Objęli prowadzenie 12:10, a kiedy w kontrataku błysnął Lavia, przewaga wzrosła do trzech punktów. Ale Japończycy wrócili do gry, doprowadzili do remisu - pomogły zagrywki Yukiego Ishikawy. Końcówka była wyrównana, w ataku zaciął się Yuri Romano. I to drużyna z Azji miała piłkę setową. Od razu ją wykorzystała - japoński blok wstrzymał atak Alessandro Michieletto, a kontratak wykończył Ishikawa.