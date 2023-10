Podobnie jak to było w przypadku męskich reprezentacji, również kadry kobiece walczące o awans na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu podzielono na trzy grupy. Polki trafiły do grupy C, która swój turniej kwalifikacyjny rozegrała w Łodzi, a zadanie miała niełatwe, bo przyszło jej rywalizować z takimi potęgami jak Stany Zjednoczone czy Włochy.