Jeszcze kilka lat temu spotkania reprezentacji Polski i Iranu były meczami pełnymi emocji i siatkówki na wysokim poziomie. Irańczycy potrafili postawić się "Biało-Czerwonym" między innymi na igrzyskach olimpijskich w Tokio , kiedy pokonali ich w fazie grupowej turnieju. Ostatnie lata to już jednak zdecydowanie słabsza dyspozycja Persów. Z kadrą pożegnała się grupa doświadczonych zawodników, a nowi jeszcze nie wskoczyli na tak wysoki poziom.

Ostatnie sezony to również częste zmiany selekcjonerów. Do sukcesów nie poprowadził ich ani Władimir Alekno, ani Behruz Atai. W zakończonym niedawno sezonie kadrę Iranu przejął Brazylijczyk Mauricio Paes, ale i on nie sprostał zadaniu. Irańczycy mieli walczyć o kwalifikację olimpijską, a skończyło się kompromitacją - nowy selekcjoner stracił pracę już po siedmiu meczach. Rywalizację w Lidze Narodów dokończył jego asystent Pejman Akbari, ale Iran zakończył rozgrywki na 15. miejscu - przedostatnim w stawce.