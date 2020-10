Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle dalej bez przegranej w obecnym sezonie PlusLigi. Ekipa Nikoli Grbicia pokonała 3:0 Trefl Gdańsk i choć spotkanie było niezwykle zacięte, w końcówkach za każdym razem lepsi okazywali się kędzierzynianie.

Spotkanie zdecydowanie lepiej otworzyli siatkarze ZAKSY, zdobywając aż pięć punktów z rzędu, w tym po blokach w wykonaniu Łukasza Kaczmarka i Jakuba Kochanowskiego. Goście wyraźnie dominowali, jednak gdańszczanie którzy ustrzeliwali Aleksandra Śliwkę zagrywkami, zdołali zbliżyć się do rywali. Różnica wynosiła już tylko dwa, potem jedno oczko, a wreszcie udało się doprowadzić do remisu (12:12). Gospodarze popisywali się przy serwisie, nie tylko odrzucając rywali od siatki, ale także posyłając kolejne asy. Ich przewaga rosła (20:17). W samej końcówce sytuacja się odwróciła, bo do gry wrócili podopieczni Nikoli Grbicia, na nowo obejmując prowadzenie (20:21). Błędy w ekipie gdańszczan i doskonała praca w bloku po stronie gości pozwoliły przyjezdnym wygrać tę partię.

Druga odsłona ponownie rozpoczęła się od dominacji ZAKSY, która odskoczyła rywalom na trzy punkty (1:4), jednak ataki Bartłomieja Lipińskiego i blok Mariusza Wlazłego pozwoliły na wyrównanie (5:5). Walka toczyła się punkt za punkt, a obie ekipy nie popełniały zbyt wielu błędów. Zmiany nadeszły dopiero w samej końcówce seta, a kędzierzynianie po serii sześciu punktów z rzędu znowu objęli prowadzenie (16:20, a potem 18:22). Seria skutecznych ataków, a w końcu błąd w zagrywce Kewina Sasaka zadecydowały o wygraniu drugiej odsłony przez gości.

Trzeci set rozpoczął się dla odmiany wyrównaną rywalizacją, a efektownymi atakami popisywały się obie drużyny. ZAKSA chciała szybko zakończyć spotkanie i znowu odjechała rywalom (4:8, 7:11, 11:14), ale to nie był koniec, bo Trefl znowu włączył się w walkę, popisując się trzema blokami z rzędu (15:15)! Walka zaczynała się od nowa. Aż do ostatnich chwil trudno było wyłonić zwycięzcę tego seta, ale ostatecznie lepsi okazali się kędzierzynianie. Dzięki wygranej mistrzowie Polski kontynuują pasmo zwycięstw w tym sezonie, których mają już pięć na swoim koncie.

Trefl Gdańsk - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (21:25, 20:25, 23:25)

MVP: Łukasz Kaczmarek

Trefl Gdańsk: Pablo Crer, Marcin Janusz, Bartłomiej Lipiński, Bartłomiej Mordyl, Moritz Reichert, Mariusz Wlazły - Maciej Olenderek (libero) - Mateusz Janikowski, Łukasz Kozub, Mateusz Mika, Kewin Sasak

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Łukasz Kaczmarek, Jakub Kochanowski, Krzysztof Rejno, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka, Benjamin Toniutti - Mateusz Zawalski (libero) - Bartłomiej Kluth, Adrian Staszewski.

Zdjęcie Zawodnicy Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Jakub Kochanowski (dół) i Aleksander Śliwka (góra) / Grzegorz Michałowski / PAP