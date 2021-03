PlusLiga. Wlazły: Powrócić do gry z pierwszego meczu

Trzeci mecz Trefla z Vervą Warszawa Orlen Paliwa, który rozpocznie się w Gdańsku w środę o godz. 18, wyłoni ostatniego półfinalistę play off ekstraklasy siatkarzy. „Musimy powrócić do gry z pierwszego ćwierćfinału” – powiedział kapitan gospodarzy Mariusz Wlazły.

W pierwszym ćwierćfinałowym spotkaniu zawodnicy Trefla triumfowali we własnej hali 3-1, ale w rewanżu w stolicy lepsi po dramatycznej walce 3-2 okazali się rywale. Środowa konfrontacja wyłoni czwartego półfinalistę, który zmierzy się z Jastrzębskim Węglem. W pierwszej rundzie play off ekipa z Górnego Śląska, po wygranych 3:0 i 3:1, wyeliminowała Aluron CMC Wartę Zawiercie.

"Mamy świadomość, że przed nami trudny mecz. Wiemy również, że jeśli zagramy swoją siatkówkę, to jesteśmy w stanie powalczyć o zwycięstwo. Taki jest nasz cel - we własnej hali zaprezentować jak najlepszą siatkówkę i powrócić do gry z pierwszego ćwierćfinałowego meczu" - podkreślił Wlazły.

Niespełna 38-letni atakujący, który w obu spotkaniach był najskuteczniejszym zawodnikiem Trefla (zdobył odpowiednio 18 i 25 punktów) uważa, że w warszawskim zespole nie wolno ulgowo traktować żadnego siatkarza.

"W szeregach Vervy wszyscy zawodnicy są groźni i każdy ma swoje atuty. Tworzą całość i to sprawia, że są trudnym przeciwnikiem. Z pewnością siłą napędową tego zespołu są Piotr Nowakowski i Bartosz Kwolek, trzeba jednak pamiętać, że czasami jeden gracz może wejść z ławki, zablokować ważną piłkę i ta akcja okaże się kluczowa" - zauważył Wlazły.

W tie-breaku sobotniego spotkania gdańszczanie prowadzili 12:10, jednak nie zdołali przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Decydujący punkt dla gospodarzy zdobył rozgrywający Michał Kozłowski, po którego zagrywce piłka przetoczyła się po taśmie i spadła tuż za siatką na pole gości.

"W sobotę bardzo chcieliśmy znaleźć się w strefie medalowej, ale nie udało się. Nie pokazaliśmy swojej siatkówki i po tym meczu była w nas duża złość. Mam nadzieję, że w środę zagramy znacznie lepiej, co prezentowaliśmy w wielu spotkaniach tego sezonu i zakwalifikujemy do najlepszej czwórki. Uważam, że jako zespół, ale też indywidualnie, zrobiliśmy w tym roku duży postęp. A walka o medale byłaby tego potwierdzeniem" - podsumował przyjmujący gdańskiej drużyny Bartłomiej Lipiński.

