PlusLiga. Trefl rozpoczął przygotowania tylko bez Moritza

Przed pierwszym treningiem gdańszczanie zaliczyli podstawowe badania lekarskie, a następnie ćwiczyli na siłowni. Przejdą także dodatkowe pomiary tkanek mięśniowej i tłuszczowej.

"Odkąd pracuję w Gdańsku, czyli od 2019 roku, zawodnicy dostają między sezonami indywidualny program do wykonania. Podczas pomiarów sprawdzimy jak przepracowali ten okres, zobaczymy jak wyglądają fizycznie, a w przypadku chłopaków, dla których jest to kolejny rok w Treflu, porównany wyniki do poprzednich rozgrywek, a później będziemy kontrolować je w trakcie sezonu" - wyjaśnił Winiarski.

We wtorek drużyna ma zaplanowany trening na plaży w Gdańsku Brzeźnie, a w środę uda się do Krakowa na rozgrywki plażowe PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki.

"Okres przygotowawczy będzie trwał dziewięć tygodni i po raz pierwszy jego początek ma stać głównie pod znakiem siatkówki plażowej. Turniej w Krakowie będzie po części wprowadzeniem i okazją do poznanie się, szczególnie z nowymi zawodnikami. Ma to być też czas na granie oraz zabawę. Co prawda dla mnie siatkówka plażowa i siatkówka halowa to dwie różne dyscypliny, ale każdy będzie chciał wypaść jak najlepiej i wygrać" - dodał.

38-letni szkoleniowiec, który przedłużył z Treflem kontakt na trzy kolejne sezony, nie ma na razie do dyspozycji tylko niemieckiego przyjmującego Moritza Reicherta.

"Moritz przygotowuje się z reprezentacją swojego kraju do mistrzostw Europy, zatem jest cały czas w treningu" - zapewnił.

Gdańszczanie skompletowali skład dość szybko, bo już pod koniec maja. Z zespołu odeszli podstawowy rozgrywający Marcin Janusz (trafił do Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), a także zmiennicy: przyjmujący Mateusz Janikowski i Bartosz Pietruczuk, środkowy Seweryn Lipiński oraz libero Fabian Majcherski.

W miejsce Janusza pozyskano Niemca Lukasa Kampę, który od 2016 roku występował w Jastrzębskim Węglu, a w ostatnim sezonie wywalczył z tą ekipą mistrzostwo Polski. Zakontraktowano także 30-letniego przyjmującego Patryka Łabę, który do tej pory nie miał okazji grać w ekstraklasie. Do pierwszej drużyny włączeni zostali młodzi siatkarze, 19-letni środkowy Jordan Zaleszczyk i młodszy o rok libero Dawid Pruszkowski.

W Treflu zostali kapitan i atakujący Mariusz Wlazły oraz jego zmiennik Kewin Sasak, przyjmujący Mateusz Mika, Bartłomiej Lipiński i Reichert, środkowi Pablo Crer, Bartłomiej Mordyl i Karol Urbanowicz, drugi rozgrywający Łukasz Kozub oraz libero Maciej Olenderek.

