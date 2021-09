PlusLiga. Trefl Gdańsk organizuje prezentację drużyny. Klub będzie apelował o przestrzeganie zasad sanitarnych

Galeria Forum została otwarta w 2018 roku. Jest najnowszym centrum handlowym w Gdańsku. Rokrocznie Trefl organizuje tam prezentację zespołu. Wyjątkiem był tylko 2020 rok, kiedy organizacji wydarzenia przeszkodziła pandemia. - Prezentacje drużyny od lat organizujemy w centrach handlowych, by zainteresować siatkówką także tych mieszkańców Trójmiasta, którzy akurat spędzają czas w galerii - wyjaśnia nam Justyna Gdowska, kierownik komunikacji i marketingu.

- Forum powstało na terenie historycznych miejsc Gdańska, więc dla naszej drużyny - "gdańskich lwów" - jest to naturalna przestrzeń do przedsezonowego spotkania z gdańszczankami i gdańszczanami, a także premierowego pokazania koszulek meczowych na kolejne rozgrywki. Ponadto nasze prezentacje w Forum Gdańsk zawsze odbywają się w centralnym punkcie, dzięki czemu wydarzeniu mogą przyglądać się setki osób z różnych części galerii - dodaje.

Rok temu nie chcieli ryzykować

Przed sezonem 2020/2021 prezentacja drużyny się nie odbyła. Zorganizowano tylko spotkanie z kibicami na plaży w Brzeźnie. - Rok temu, gdy nie były jeszcze dostępne szczepienia, a liczba zakażeń rosła jesienią w dużym tempie, oczywiście nie organizowaliśmy dodatkowych wydarzeń dla kibiców, choć sezon rozpoczynał się przy otwartych trybunach. Teraz, po wielu miesiącach dostępności szczepień, mamy ogromną nadzieję, że całe rozgrywki 2021/2022 będziemy mogli rozgrywać ze wsparciem kibiców w hali, a także powracać do wszelkich aktywności marketingowych dla naszych fanów - zaznacza Gdowska.

Ostatni wzrost zakażeń koronawirusem może niepokoić, z uwagi na to, że niebawem ruszają rozgrywki PlusLigi. Trefl rozpocznie sezon 3 października wyjazdowym meczem z GKS-em Katowice. - Oczywiście obserwujemy rosnącą liczbę zachorowań na SARS-CoV-2, ale także niezmiennie zachęcamy wszystkich do szczepień. Mamy nadzieję, że pozwolą one wrócić światu rozrywki do pełnego działania, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad epidemiologicznych, jak chociażby noszenie w przestrzeniach zamkniętych prawidłowo założonych maseczek - kontynuuje.

Będą zachęcać do przestrzegania zasad sanitarnych

Prezentacja Trefla odbędzie się w zamkniętym pomieszczeniu. Klub jednak zrobi wszystko, by nie doszło do żadnego zakażenia. - Dwa i trzy lata temu w prezentacji drużyny uczestniczyło około 150 osób, ale przestrzeń Forum Gdańsk pozwala na obserwowanie wydarzenia zarówno z samego mostku, na którym będą zawodnicy, jak i wyższych pięter, czy alejek prowadzących do sklepów. W centrach handlowych jest obowiązek zakrywania nosa i ust, a także trzymania dystansu społecznego, więc oczywiście będziemy o tym informować kibiców, tak by wszyscy przestrzegali tych zasad - podsumowuje Gdowska.

Prezentację zaplanowano na 29 września, na godz. 17:30.