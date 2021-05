Moritz Reichert przedłużył kontrakt z Treflem Gdańsk. Sezon 2021/2022 będzie dla niemieckiego przyjmującego już drugim z rzędu w zespole znad morza. W poprzednich zmaganiach pomógł gdańszczanom zająć szóste miejsce w PlusLidze.

Trefl Gdańsk kontynuuje przedstawianie składu na następne rozgrywki. Klub z Trójmiasta w poprzedni czwartek poinformował o podpisaniu nowego, trzyletniego kontraktu z trenerem Michałem Winiarskim. W poniedziałek natomiast ogłoszono przedłużenie umowy przez niemieckiego przyjmującego Moritza Reicherta, dla którego będzie to drugi z rzędu sezon spędzony nad polskim morzem. W niedawno zakończonych zmaganiach odgrywał w drużynie ważną rolę.

26-letni siatkarz na parkietach PlusLigi rozegrał już 28 spotkań. Zdobył w nich dla Trefla 223 punkty (w tym zaserował 26 asów oraz siedem "oczek" wywalczył blokiem). Pod względem punktowym najlepiej spisał się w marcowym domowym starciu z VERVĄ Warszawa Orlen Paliwa, kiedy uzbierał 19 "oczek". Niemiec miał duży wkład w sukcesy gdańszczan - szóste miejsce w PlusLidze (trzecie po rundzie zasadniczej), a także Final Four Pucharu Polski.

- Gdy rok temu przychodziłem do Gdańska mówiłem, że o polskiej lidze, Treflu, jak i samym mieście słyszałem same pozytywy. To się zdecydowanie potwierdziło, więc bardzo się cieszę, że zostaję w Gdańsku. Czuję się tutaj świetnie. Mam tylko nadzieję, że w przyszłym sezonie będziemy mogli już grać przy wsparciu kibiców z trybun i powróci do hal wspaniała atmosfera, którą tworzą fani - powiedział przyjmujący. - Moritz jest niezwykłym profesjonalistą i każdego dnia bardzo dobrze pracował na treningach. Od momentu kontuzji Mateusza Miki rozegrał cały sezon i stanowił bardzo silny punkt naszego zespołu. W tym roku zrobił duży postęp, a uważam, że jest to zawodnik, który cały czas będzie się rozwijać. Cieszę się, że Moritz zostaje z nami na kolejny sezon - dodał trener Michał Winiarski.

Reichert w trakcie swojej kariery występował w Niemczech i Francji. Życie w Polsce najwyraźniej mu odpowiada, skoro zdecydował się zostać w Gdańsku na dłużej. Przesądzone jest, że w przyszłym sezonie w Treflu zagrają: Łukasz Kozub, Karol Urbanowicz, Maciej Olenderek oraz Bartłomiej Mordyl. Zapewnione miejsce w zespole ma też Mateusz Mika.

