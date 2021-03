​PlusLiga siatkarzy. Aleksander Śliwka dalej będzie grać we Zaksie

Przyjmujący Aleksander Śliwka w następnym sezonie nadal będzie grać w Grupie Azoty Zaksie Kędzierzyn-Koźle - poinformował w piątek wieczorem klub. Siatkarz gra w tej drużynie od sezonu 2018/2019.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Szczęśliwy atak Aleksandra Śliwki (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

"Na pewno mogę śmiało powiedzieć, że ZAKSA to jest klub, spośród wszystkich w jakich grałem w mojej dotychczasowej przygodzie z siatkówką, w którym czuję się najlepiej. Tutaj wszystko mamy zorganizowane na najwyższym, światowym poziomie, mamy znakomity sztab szkoleniowy, świetnych kolegów z zespołu, klub funkcjonuje bardzo dobrze, wszystko jest tak, jak każdy by tego oczekiwał" - powiedział zawodnik, który znajduje się w kadrze Polski.



To nie pierwszy gracz, który postanowił pozostać w Zaksie. Wcześniej na ten krok zdecydowali się: Korneliusz Banach (libero), Bartłomiej Kluth (atakujący), Krzysztof Rejno (środkowy), Adrian Staszewski (przyjmujący), David Smith (środkowy).



Na początku grudnia ubiegłego roku poinformowano, że trener Nikola Grbic będzie prowadzić tę drużynę przez dwa kolejne sezony.



Autor: Rafał Czerkawski