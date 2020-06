PlusLiga. Koniec sporu amerykańskiego libero z GKS Katowice

Amerykański libero Dustin Watten podpisał porozumienie z występującym w ekstraklasie GKS Katowice i pozostanie zawodnikiem tej drużyny w kolejnym sezonie. Wcześniej kontrakt siatkarza został wypowiedziany przez klub.

W zakończonym przed czasem z powodu pandemii koronawirusa sezonie katowiczanie zajęli szóste miejsce w PlusLidze. Pod koniec kwietnia zarząd GKS zdecydował o rozstaniu się z trenerem Dariuszem Daszkiewiczem oraz sześcioma siatkarzami.

Umowy Rafała Szymury i Szymona Gregorowicza wygasły, a Słowaka Emanuela Kohuta, Macieja Fijałka, Dustina Wattena i Adriana Buchowskiego - zostały przez klub wypowiedziane i rozpoczęła się procedura prawna, dotycząca rozliczenia minionego sezonu.

Ostatecznie cała czwórka podpisała porozumienia z GKS, jako ostatni - za pośrednictwem swojego menedżera - zrobił to w piątek Watten. Fijałek pożegnał się z Katowicami, a pozostali zawarli kontrakty na kolejny sezon.

Trenerem katowiczan został w czerwcu Grzegorz Słaby. Siatkarze mają rozpocząć przygotowania do sezonu 6 lipca.

Z racji kryzysu gospodarczego, wywołanego przez koronawirusa, w wielosekcyjnym klubie wdrożono oszczędności, a tegoroczny budżet należacego do samorządu miejskiego GKS może być mniejszy o połowę.

Autor: Piotr Girczys

Zdjęcie Dustin Watten / AFP



