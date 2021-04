PlusLiga. Kolejny podpis pod kontraktem złożony, ofensywa trwa

​Reprezentacyjny rozgrywający Marcin Komenda w przyszłym sezonie nadal będzie bronić barw Stali Nysa - poinformował klub.

Dla siatkarza będzie to drugi sezon spędzony w zespole z województwa opolskiego. "Cieszę się, że w przyszłym sezonie dalej będę reprezentował barwy żółto-niebieskich. Czuję się tutaj bardzo dobrze. Miasto jest urokliwe, a klub jest dobrze zorganizowany. Hala i siłownia jest w jednym miejscu. Mamy świetne warunki do tego, żeby się rozwijać. Liczę, że w przyszłym sezonie spełnimy pokładane w nas oczekiwania i wspólnie będziemy mogli radować się po naszych meczach. Patrząc na wizję klubu widać, że idzie to wszystko w dobrym kierunku" - powiedział zawodnik cytowany na oficjalnej stronie klubowej.

Stal w sezonie 2020/2021 była beniaminkiem ekstraklasy. Zakończyła rozgrywki po fazie zasadniczej. W tabeli zajęła 13. miejsce. Utrzymała się na tym poziomie rozgrywek, ale nie wzięła udziału w fazie play off.

Wcześniej nowe umowy z klubem z Nysy podpisali: Moustapha M’Baye (środkowy), Patryk Szczurek (rozgrywający) i Maciej Zajder (środkowy).