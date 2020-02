Rozgrywający siatkarskiej reprezentacji Niemiec Lukas Kampa w kolejnym sezonie nadal będzie grał w ekstraklasowym Jastrzębskim Węglu. Kapitan śląskiej drużyny przedłużył kontrakt o kolejny rok.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jordyn Huitema dzieli pasję Alphonso Daviesa. Piękna partnerka piłkarza Bayernu. Wideo INTERIA.TV

Niemiec został zawodnikiem jastrzębskiego klubu w maju 2016. Zastąpił wtedy Michala Masnego, który po trzech latach zdecydował się odejść.

Reklama

34-letni Kampa jest podstawowym rozgrywającym zespołu. Wcześniej grał m.in. w Cerradzie Czarnych Radom, niemieckim VfB Friedrichshafen, włoskiej Modenie i rosyjskim zespole Biełogorie Biełgorod. W 2014 roku z reprezentacją swojego kraju wywalczył w katowickim Spodku brązowy medal mistrzostw świata. Został wtedy wybrany najlepszym rozgrywającym turnieju.

"Cieszę się bardzo, że Lukas Kampa pozostaje z nami na kolejny sezon. Poza ogromną wartością sportową, jaką zawodnik ten stanowi dla zespołu, mówimy o siatkarzu, który wnosi pozytywną energię do zespołu i spełnia wielką rolę w budowaniu +ducha+ i dobrej atmosfery w drużynie. Na swojej pozycji jest to gracz kompletny, do tego zgrany z naszym zespołem" - powiedział prezes jastrzębskiego klubu Adam Gorol cytowany w sobotnim komunikacie.

W jastrzębskich barwach Niemiec wywalczył dwa brązowe medale w ekstraklasie. Podczas pobytu w PlusLidze nauczył się języka polskiego, którym posługuje się płynnie.

"Jastrzębski Węgiel to mój drugi dom. W zeszłym roku mówiłem o tym, że mam tutaj do spełnienia pewną misję. Chcę zdobyć mistrzostwo Polski. Ten klub, ci kibice i to miasto zasługują na upragniony złoty medal" - dodał zawodnik.