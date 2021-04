PlusLiga. Jarosz przedłużył umowę z GKS Katowice

Jakub Jarosz pozostanie siatkarzem ekstraklasowego GKS Katowice w kolejnym sezonie – poinformował klub. Wcześniej umowę z GKS przedłużył trener Grzegorz Słaby.

Ostatnie dwa lata były dla mnie czasem wyzwań, a także satysfakcji. Miałem zaszczyt być kapitanem GKS Katowice. Drużyny, która imponowała całej siatkarskiej Polsce walecznością i dobrą postawą. Z wielką radością ogłaszam, że w niej pozostaję. Nie widzę żadnego powodu, dla którego miałbym zmieniać klub. GKS zapewnia mi wszystko, czego obecnie potrzebuję sportowo i życiowo" - powiedział atakujący. 34-letni Jarosz spędzi w katowickim zespole trzeci sezon. W tym kończącym się katowiczanie zajęli dziewiąte miejsce, do końca zasadniczej części rozgrywek liczyli się w walce o play off. Celem drużyny było utrzymanie się w PlusLidze."Kuba Jarosz był bezapelacyjnie liderem zespołu przez ostatnie dwa lata, dlatego nie mieliśmy żadnych wątpliwości co do przedłużenia umowy. Jego jakość sportowa, doświadczenie, ale i zaangażowanie w sprawy drużyny i całego klubu budzą wielki szacunek" - ocenił dyrektor siatkarskiej sekcji GKS Jakub Bochenek.

Grzegorz Słaby rok wcześniej zastąpił na stanowisku szkoleniowca Dariusza Daszkiewicza, którego umowa wygasła. W sezonie 2015/2016 wprowadził zespół do ekstraklasy, potem był asystentem Piotra Gruszki i Daszkiewicza.Autor: Piotr Girczys

