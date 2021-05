Trener David Castellani odchodzi z Indykpolu AZS Olsztyn, mimo przed Świętami Bożego Narodzenia 2020 r. przedłużył kontrakt z akademikami z Kortowa. Castellani to szkoleniowiec, który w 2009 r. zdobył pierwszy w historii złoty medal mistrzostw Europy z męską reprezentacją Polski.

- Dwa tygodnie temu szkoleniowiec zwrócił się do mnie z prośbą o rozwiązanie kontraktu. Była to bardzo trudna decyzja, jednak Klub wykazał zrozumienie w argumentach trenera. Po długich negocjacjach, rozwiązaliśmy umowę za porozumieniem stron- wyjaśnia Tomasz Jankowski, Prezes Zarządu Piłki Siatkowej AZS UWM SA.

Oficjalnej stronie AZS komentarza udzielił sam Castellani. - Chciałbym podziękować Prezesowi, Sponsorom i Kibicom za wszystko, co razem zrobiliśmy i za umożliwienie mi bardzo komfortowej pracy we wspaniałym klubie - mówi argentyński szkoleniowiec. - Ze względu na pandemię, to był bardzo trudny czas do pracy dla nas wszystkich. Bez wątpienia daliśmy z siebie wszystko i mogliśmy dzielić się ogromnymi emocjami. Ostatnie tygodnie były bardzo ciężkie zarówno dla klubu, jak i dla mnie. Po kilku dniach, spytałem AZS o możliwość rozwiązania kontraktu. Niestety nie spodziewałem się takiej zmiany, ale oferta, która się pojawiła, była bardzo trudna do odrzucenia. Będę zawsze wdzięczny za możliwość pracy i zbierania doświadczenia w jednej z najważniejszych drużyn w historii polskiej siatkówki.

Zdjęcie Marco Bonitta / Indykpol AZS Olsztyn



Nowym szkoleniowcem Indykpolu AZS Olsztyn został Włoch Marco Bonitta. To szkoleniowiec, który pracował do tej pory głównie z siatkarkami. W 2001 r. Bonitta został trenerem kobiecej reprezentacji Włoch. W 2007 r. objął kobiecą kadrę Polski, w tym czasie drużyna awansowała ona do finału cyklu Grand Prix oraz na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie.

W sezonie 2021/2022 Bonitta będzie szkoleniowcem Indykpolu AZS Olsztyn. Kontrakt włoskiego szkoleniowca z olsztyńskim klubem będzie obowiązywał przez rok.

- W tym przypadku zadecydowała wizja Marco na prowadzenie drużyny Indykpol AZS Olsztyn, bogate doświadczenie w pracy oraz bardzo dobre referencje wystawione przez polskich trenerów i działaczy z okresu pracy trenera Bonitty w Polsce - wyjaśnia Tomasz Jankowski. - Teraz najważniejsze są rozmowy nowego trenera z zawodnikami, którzy będą reprezentować barwy naszego Klubu w najbliższym sezonie. Ustaliliśmy już plan przygotowań oraz potwierdziliśmy udział w meczach i turniejach towarzyskich. Wraz z nowym trenerem liczę na wsparcie olsztyńskiego środowiska w trudnym momencie, jakim będzie aklimatyzacja Marco w stolicy Warmii i Mazur oraz gra Indykpolu AZS, w roli gospodarza poza Olsztynem.

- Zdecydowałem się na podpisanie kontraktu z Indykpolem AZS Olsztyn, ponieważ już po pierwszych rozmowach czułem wielką chęć współpracy ze strony Prezesa Indykpolu - Piotra Kulikowskiego oraz Prezesa Klubu - Tomasza Jankowskiego. Zespół jest bardzo ciekawy i z wielką chęcią rozpoczynam pracę w Olsztynie. O celach na nadchodzący sezon zadecydujemy wspólnie, kiedy spotkamy się po raz pierwszy. Osobiście chciałbym mieć drużynę, która zawsze będzie walczyć - mówi Marco Bonitta, trener Indykpolu AZS Olsztyn.

