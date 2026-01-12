Plotki o zmianie obywatelstwa, w Turcji aż huczy o polskiej siatkarce. Ponad 370 tys. wyświetleń
W ostatnich tygodniach o Julii Szczurowskiej w mediach zrobiło się bardzo głośno za sprawą wywiadu, w którym rzuciła hasło o możliwości otrzymania tureckiego paszportu. Media podchwyciły to i odebrały jako deklarację o chęci zmiany obywatelstwa. Po ostatnim meczu Besiktasu Polka znów znalazła się w centrum zainteresowania medialnego, choć z innego powodu. Wszystko przez to, co zrobiła po porażce z Vakifbankiem.
Z pewnością nie tak wyobrażała sobie Julia Szczurowska ten sezon w barwach Besiktasu. Ekipa ze Stambułu zajmuje odległe 9. miejsce w tabeli, a w niedzielę przegrała z Vakifbankiem 1:3, z czego dwa sety do 14.
Polka zmieni obywatelstwo? W Turcji aż huczy po tych doniesieniach
Niedługo po zakończeniu meczu Szczurowska znalazła się znów w centrum zainteresowania medialnego, choć tym razem nie było to związane z plotkami o zmianie obywatelstwa. Temat zaistniał w mediach po jej słowach w trakcie wywiadu dla "Voleibolun Sesi". "Może dostanę turecki paszport" - rzuciła śmiejąc się, co odebrano zapewne inaczej, niż tego chciała.
Zaroiło się od nagłówków o możliwej zmianie obywatelstwa. A taki temat zawsze budzi powszechne zainteresowanie opinii publicznej. W niedzielę jednak Polka zrobiła coś, po czym spłynęło na nią wiele ciepłych słów i gratulacji.
Piękny gest polskiej siatkarki. Nagranie hitem sieci
Po przegranym meczu atakująca Beskitasu postanowiła wspiąć się na trybuny, pokonując przy tym wiele rzędów. A wszystko po to, żeby zrobić sobie zdjęcie z młodym fanem. Jej postawa urzekła użytkowników mediów społecznościowych.
Tak bardzo się postarała dla małego kibica - brawa dla Julii Szczurowskiej; Ta kobieta jest wspaniała; Szaleję na jej punkcie
Siatkarka postanowiła udostępnić także nagranie w swoich mediach społecznościowych. "Parkour" - napisała w jego opisie. Na platformie "x.com" zalała ją fala pozytywnych komentarzy.
Atakująca nie znalazła się w wąskiej kadrze na ostatnie mistrzostwa świata, ale mimo to planuje dalej rozwijać karierę w Turcji. Nie oznacza to jednak, że w ogóle myśli o zmianie obywatelstwa.
- W social mediach już próbują mnie ubrać w koszulkę reprezentacji Turcji. To naprawdę szalone, bo jestem tu dopiero od 1,5 roku. Ale poczytałam o procesie zdobycia obywatelstwa. Nie mam takich mocy, żeby od razu zmienić paszport. Muszę poczekać pięć lat i wtedy zobaczymy. Planuję zostać w Turcji co najmniej pięć lat. Czuję się tu naprawdę dobrze i nie mam powodu, by szukać czegoś innego, skoro liga jest taka dobra - zdementowała doniesienia o zmianie obywatelstwa Polka.