eWinner Gwardia Wrocław kontra niepokonany lider TAURON 1. Ligi BBTS Bielsko-Biała, Tak będzie wyglądać zestaw finału pierwszego turnieju PKN Orlen Volley Cup 2020 im. Lecha Kaczyńskiego. W poniedziałkowych półfinałach doszło do małej niespodzianki w postaci porażki grającego na co dzień w PlusLidze, Cuprum Lubin.

Lubinianie przegrali z BBTS Bielsko-Biała w pięciu setach. Drugi w kolejności półfinał był spotkaniem, które mogło się podobać. Oba zespoły czterokrotnie kończyły partię wynikami 25:21, sprawiedliwie po dwa razy na swoją korzyść. Cuprum miało w garści prowadzenie 14:12 w tie-breaku, ale ostatecznie nie potrafiło wykorzystać swoich szans. Opór stawiany wyżej notowanemu rywalowi opłacił się siatkarzom BBTS, którzy raz jeszcze udowodnili, że w sezonie 2020/21 prezentują się bardzo dobrze. MVP półfinału został wybrany kapitan bielszczan, Sergii Kapelus. Cuprum na pocieszenie zagra we wtorek o trzecie miejsce w derbach "Zagłębia Miedziowego".

Po drugiej stronie stanie drugoligowiec, SPS Chrobry Głogów. Głogowianie w meczu otwarcia, choć "postawili" się gospodarzom, nie byli w stanie doprowadzić do piątego seta w rywalizacji z "Gwardzistami". Siatkarze eWinner Gwardii po dwóch stosunkowo pewnie wygranych partiach nieco spuścili z tonu. Dokładając do tego solidną postawę głogowian, drużyna trenera Krzysztofa Janczaka zaczęła mieć spore problemy. Szkoleniowiec "Gwardzistów" rotował składem, dając szansę pograć więcej tym, którzy w lidze mają ku temu mniej okazji. Dodatkowo pojawił się na boisku testowany od pewnego czasu we wrocławskim zespole, Jakub Durski. Dokładając jeszcze Mateusza Biernata i Pawła Malickiego, w poniedziałek za "kierownicą" GWR siedziało trzech rozgrywających. eWinner Gwardia wygrała 3:1. Warto odnotować dobrą formę środkowych gospodarzy. Błażej Szymeczko zdobył 10 punktów (trzy bloki), Mateusz Siwicki 12 (pięć bloków). Ten drugi był drugim po Mateuszu Frącu (13), najlepiej punktującym spotkania.

Pomiędzy półfinałami odbyło się też oficjalne otwarcie turnieju. Warto dodać, że siatkarze eWinner Gwardii wystąpili w okazyjnych koszulkach, upamiętniających mistrzów Polski, którzy równo 40 lat temu rozpoczęli okres dominacji gwardyjskiego klubu w kraju. Zobaczyliśmy nazwiska takie jak: Barański, Łasko, Kłos, Jarosz, Ciaszkiewicz, Swędrowski, czy Skup. Warto również odnotować obecność podczas turnieju przedstawicieli władz siatkarskich oraz ze strony Ministerstwa Sportu. Obecni byli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu - Anna Krupka, oraz wiceprezesi Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Ryszard Czarnecki oraz Mirosław Wachowiak.

- Równo 40 lat od zdobycia tytułu mistrzowskiego przez Gwardię Wrocław, to jest na pewno wyjątkowe wydarzenie, patrząc na historię klubu, ale i całe miasto. PKN Orlen Volley Cup rozpoczyna się właśnie we Wrocławiu i dziękuję za to prezesowi Ryszardowi Czarneckiemu, który prężnie działa na rzecz rozwoju polskiej, a także dolnośląskiej siatkówki. Przyznaję, że ja jestem pierwszy raz w Hali Orbita. Będzie mi się jednak kojarzyć z dużymi, sportowymi emocjami - przyznała Anna Krupka w trakcie pierwszego dnia turnieju.

Wyniki meczów półfinałowych:

eWinner Gwardia Wrocław - SPS Chrobry Głogów 3:1 (21, 22, -22, 25)

Gwardia: Szymeczko (10), Siwicki (12), Gibek (6), Wierzbicki (11), Biernat (1), Nowik (9), Mihułka (libero) oraz Kołtowski (libero), Pieknik (1), Pietruczuk (9), Malicki, Frąc (13), Durski.

Chrobry: Węgrzyn (4), Antosik (1), Michalski (11), Ociepski (9), Janeczek (12), Gawrzydek (1), Januszewski (libero) oraz Bangrowski, Gontarewicz (2), Tubiak, Rykała (12), Błądziński (5), Kałkowski (libero).

Cuprum Lubin - BBTS Bielsko-Biała 2:3 (21, -21, 21, -21, -14)

Cuprum: Maruszczyk (12), Zawalski (14), Lorenc (14), Smoliński (4), Magnuszewski, Penchev (7), Makoś (libero) oraz Jakubiszak (10), Gunia, Jimenez (4), Tavares (2).

BBTS: Macionczyk, Siek (3), Kapelus (18), Hunek (1), Krikun (5), Makowski (12), Marek (libero) oraz Jaglarski (libero,1), Czetowicz (6), Vicentin (4), Piotrowski, Cedzyński (13), Oniszk (9), Gryc (13).

We wtorek zagrają: SPS Chrobry Głogów - Cuprum Lubin (mecz o 3 miejsce, g. 11:00); eWinner Gwardia Wrocław - BBTS Bielsko-Biała (finał, g. 13:00).

