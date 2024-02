Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zbliżyła się do awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów po środowym zwycięstwie w pięciu setach nad tureckim Halkbankiem Ankara. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. W tie-breaku protokolanci pomylili się, wpisując przy stanie 7:6 punkt nie dla polskiej ekipy, lecz wyrównujący na konto gości. To spotkało się z reakcją gospodarzy i kilkunastominutową przerwą w grze.

Emocje wywołało także inne zdarzenie. W czwartej partii, przy wyniku 11:10, Łukasz Kaczmarek zaserwował asa serwisowego, którego uznał sędzia główny, ale stojący tuż przy narożniku boiska arbiter boczny już nie. W zamian zasygnalizował aut. Polski zawodnik nie krył irytacji. I choć w końcu został uspokojony przez kolegów z zespołu, i tak został ukarany czerwoną kartką , co oznaczało odjęcie punktu.

O komentarz do sytuacji poproszono Marcina Janusza . "Na pewno uciekła nam trochę koncentracja przez tę całą sytuację, ale też po niej było kilkanaście akcji, gdzie mogliśmy po prostu dobrze zagrać w siatkówkę i to zawsze powtarzamy. Będą rzeczy, które będą nas rozpraszać z każdej strony, zwłaszcza jak teraz pojedziemy do Ankary na rewanż" - mówił przed kamerą Polsatu Sport.

Na pewno był to najdziwniejszy mecz w mojej karierze. Nie chodzi o samego tie-breaka, gdzie oczywiście to było coś wyjątkowego, ale cały mecz się dziwnie układał. Ważne, że wygraliśmy ~ - podsumowywał.

Do pomeczowego wywiadu nie podszedł Kaczmarek, co spotkało się z krytyką i rozczarowaniem ze strony części internautów. Szybko jednak wyszło na jaw, że siatkarz miał ważny powód, by jak najszybciej opuścić halę. Teraz wychodzą następne szczegóły sprawy.

Łukasz Kaczmarek dziękuje za wsparcie. Przekazuje aktualizację na temat stanu zdrowia córki

Marta Ćwiertniewicz z Polsatu Sport, pracująca przy meczu ZAKSY, wyjaśniła, skąd błyskawiczne zniknięcie Łukasza Kaczmarka z hali. "Jako osoba przeprowadzająca ten wywiad sprostuję. Łukasz wybiegł z hali z przyczyn osobistych, rodzinnych, więc proszę nie dorabiać teorii" - tłumaczyła za pośrednictwem platformy X (dawniej Twitter).

Zgodnie z protokołem Ligi Mistrzów CEV, po meczu zamierzaliśmy przeprowadzić wywiad z MVP meczu, którym został Łukasz Kaczmarek. Podeszłam do niego tuż po odebraniu nagrody, ale Łukasz dosłownie przebiegł obok mnie i krzyknął tylko, że bardzo przeprasza, ale musi uciekać do córki do szpitala ~ - sprecyzowała potem dla Interii Sport.

Niedługo później wieści potwierdził sam siatkarz . "Córeczko to zwycięstwo dla Ciebie. Kocham Cię. Moja MVP" - napisał w mediach społecznościowych, obok fotografii ze szpitala. A teraz przekazuje następny, pilny komunikat. Okazuje się, ze stan dziecka poprawił się. I to na tyle, że możliwy jest rychły wypis.

"Tak wiele osób pyta, jak czuje się córka. Dziękuję. To bardzo miłe i cudownie usłyszeć tyle słów wsparcia. Córeczka czuje się już dużo lepiej i jutro powinna wrócić do domu" - oświadczył wzruszony na InstaStories.

Łukasz Kaczmarek od wielu lat związany jest z Dominiką. Para w 2016 roku wzięła ślub. Od tamtej pory małżonkowie powitali na świecie dwie córki: Kalinę oraz Polę.

