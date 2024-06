Piłkarze zarabiają majątek, a siatkarze... Reprezentant Polski nie owijał w bawełnę

Polscy siatkarze mogą cieszyć się z bardzo ważnego zwycięstwa. W ćwierćfinale Ligi Narodów pokonali Brazylijczyków 3:1 i awansowali do dalszego etapu rozgrywek. To również ważna wiadomość przed igrzyskami olimpijskimi. To właśnie z Canarinhos Biało-Czerwoni zagrają w swojej grupie.

Zbigniew Bartman o piłce nożnej

Zbigniew Bartman ma już 37 lat i najlepsze siatkarskie lata za sobą. Pieniędzy szuka przede wszystkim w budowaniu własnej marki, czy to na swoim kanale na Youtube, czy też uczestnicząc w walkach organizowanych przez CLOUT MMA. Dzięki temu może być spokojny o swoją przyszłość. W studiu TVP otrzymał pytanie o to, jak podchodzi do zarobków siatkarzy względem tego, co oferowane jest piłkarzom. Miał własne zdanie na ten temat.

"Ja uważam, że to jest naturalne, bo piłka nożna jest sportem globalnym. Wydaje mi się, a nawet jestem przekonany, że jest najważniejszym sportem na świecie wśród dyscyplin zespołowych. Więc nie ma co drażnić" - stwierdził w odpowiedzi. Potem opowiedział o siatkarskiej rzeczywistości w Polsce.

Zbigniew Bartman opowiedział o zarobkach siatkarzy w Polsce

"My jako siatkarze nie możemy narzekać, bo w Polsce jest bardzo duże zainteresowanie siatkówką. Gramy na najwyższym światowym poziomie, więc jedno z drugim się wiąże. A z piłką nożną nie mamy się co porównywać. To nie jest tak, że siatkarze siedzą i myślą, i zazdroszczą piłkarzom" - dodał.

Powiedział też, że niebawem leci na Malediwy, co miało również pokazać, że jego finanse są w dobrej kondycji. Ostatnio dyskusja dotycząca pieniędzy przekazywanych piłkarzom rozgorzała po zdobyciu brązowego medalu Ligi Narodów przez siatkarki. Przepaść widać właściwie we wszystkich dyscyplinach w porównaniu z futbolem i nie wszyscy są z tego zadowoleni.

Zbigniew Bartman / fot. Tomasz Urbanek/DDTVN / East News