Pierwszy sprawdzian siatkarek, w Prostejovie zagrają z Czeszkami

Przygotowujące się w Szczyrku do sezonu reprezentacyjnego polskie siatkarki w czwartek i piątek rozegrają w Prostejovie dwa sparingi z Czeszkami. W zastępstwie Jacka Nawrockiego kadrę w tych spotkaniach poprowadzi jego asystent Waldemar Kawka.

"Tu nie ma żadnej sensacji, już wcześniej zaplanowaliśmy z całym sztabem taki podział obowiązków" - powiedział PAP Nawrocki, który pozostał w Szczyrku i niecierpliwie czeka na przyjazd kolejnych reprezentantek.

"Jutro przyjeżdżają zawodniczki, które grały w finałach mistrzostw Polski, a także za granicą. Tylko Malwina Smarzek-Godek, Klaudia Alagierska oraz Ola Wójcik dołączą do nas w niedzielę, bo najpóźniej kończyły sezon. Na początku mamy zaplanowany taki trening wprowadzający, siłowo-techniczny. Nie ukrywam, że chcę z zawodniczkami też spotkać się i porozmawiać, tak, żebyśmy już później nie tracili czasu i od 3 maja mogli wejść w nasze +układanie+ gry" - wyjaśnił szkoleniowiec.

W Szczyrku przez dwa tygodnie trenowało 17 siatkarek. Decyzją sztabu szkoleniowego do Prostejova pojechała 14-osoba drużyna bez libero Marii Stenzel oraz dwóch rozgrywających Katarzyny Wenerskiej i Eweliny Polak. Dla Czeszek mecze z Polkami mają znacznie większy ciężar gatunkowy, bowiem jest to ich ostatni sprawdzian przed turniejem kwalifikacyjnym do tegorocznych mistrzostw Europy.

"Będziemy mieli okazję się sprawdzić, zobaczyć, w jakiej dyspozycji są zawodniczki. Kilka dziewczyn w reprezentacji jest po raz pierwszy albo były w niej bardzo krótko. Jestem zadowolony z tej dwutygodniowej pracy. To świetna grupa, która pracuje z dużą świadomością i mam nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku" - podkreślił Nawrocki.

Jak poinformował szkoleniowiec, siatkarki, które zagrają z Czeszkami, po sparingach otrzymają dwa dni wolnego. Od początku przyszłego tygodnia w Szczyrku będzie już trenować cała grupa.

Polki przygotowują się do kolejnej edycji Ligi Narodów, która w dniach 25 maja-20 czerwca rozegrana zostanie we włoskim Rimini. Biało-czerwone przed turniejem rozegrają jeszcze dwa spotkania kontrolne z Bułgarią (15 i 16 maja).

Skład reprezentacji siatkarek na mecze sparingowe z Czechami:

rozgrywające: Martyna Łazowska (SMS PZPS Szczyrk), Julia Nowicka (Grot Budowlani Łódź);

środkowe: Weronika Centka (Grot Budowlani Łódź), Aleksandra Gryka (Women Of Troy Losa Angeles, USA), Marta Ziółkowska (Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz);

przyjmujące: Martyna Czyrniańska (SMS PZPS Szczyrk), Monika Fedusio, Zuzanna Górecka (obie Grot Budowlani Łódź), Olivia Różanski (IŁCapital DPD Legionovia Legionowo), Weronika Szlagowska (BKS Bostik Bielsko-Biała);

atakujące: Karolina Drużkowska (Bostik BKS Bielsko-Biała), Paulina Damaske (Grot Budowlani Łódź);

libero: Justyna Łysiak (Energa MKS Kalisz), Monika Jagła (Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz).

Marcin Pawlicki