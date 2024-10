Pierwszy problem Fabiana Drzyzgi. Gigant przyjechał i nie dał szans

Fabian Drzyzga dołączył do Fenerbahce przed startem obecnego sezonu. Przeniósł się do Turcji po czterech latach występów w Asseco Resovii . W rzeszowskiej drużynie był kapitanem, a swój drugi pobyt na Podkarpaciu zwieńczył zdobyciem pierwszego w historii klubu Pucharu CEV.

Zdecydował się jednak na ponowny wyjazd z kraju - wcześniej występował już w Grecji i Rosji - i wybrał Turcję. Fenerbahce ma spore ambicje, choć realizuje je przede wszystkim w sekcji kobiecej , w której występuje m.in. Magdalena Stysiak. Siatkarki Fenerbahce należą do ścisłej europejskiej czołówki, w poprzednim sezonie grały w półfinale Ligi Mistrzyń.

Mężczyźni grali w półfinale Pucharu CEV, znacznie mniej prestiżowych rozgrywek. Do sukcesów ma ich poprowadzić Drzyzga, który od razu został mianowany kapitanem drużyny . W ostatniej kolejce musiał jednak pogodzić się z pierwszą porażką w nowych barwach .

Fabian Drzyzga napotkał pierwszy problem. Fenerbahce nie dało rady z Ziraatem

Fenerbahce rozpoczęło sezon udanie, w dwóch pierwszych meczach przegrywając zaledwie jednego seta. Później nastąpiła dwutygodniowa przerwa, do gry zespół ze Stambułu wrócił w niedzielę. I tym razem miał już naprzeciwko jednego z tureckich gigantów . Ziraat w poprzednim sezonie zajął co prawda trzecie miejsce w Efeler Ligi, czyli tuż za Fenerbahce, ale w trzech wcześniejszych latach sięgał po mistrzostwo Turcji. Grał też w półfinale Ligi Mistrzów, gdzie przegrał z Jastrzębskim Węglem.

Mimo to Fenerbahce udanie rozpoczęło spotkanie, wygrywając 25:21. Później było już jednak gorzej. Ziraat wygrał trzy kolejne sety wyraźnie, Fenerbahce tylko w ostatnim zdołało dobić do granicy 20 punktów. Świetnie spisały się gwiazdy drużyny z Ankary. 16 punktów zdobył mistrz olimpijski Trevor Clevenot, który trafił do Ziraatu po sezonie w Aluron CMC Warcie Zawiercie. Tyle samo dodał Słoweniec Toncek Stern, 12 punktów zdobył Amerykanin Matthew Anderson.