Pierwszy półfinalista już znany. Anna Lewandowska nie pomogła

Łodzianki najlepiej rozpoczęły rundę play off. Duże znaczenie zapewne miało to, że jako najlepsza drużyna fazy zasadniczej, mają teoretycznie najłatwiejszego rywala. Pierwszy mecz trwał zaledwie 62 minuty, a łódzkie siatkarki straciły tylko 48 punktów. Były więc też zdecydowanymi faworytkami rewanżu w Bydgoszczy. Także w rundzie zasadniczej dwukrotnie lepszy bez straty seta był ŁKS.

Alessandro Chiappini, szkoleniowiec łodzianek, dał odpocząć reprezentantce Polski Zuzannie Góreckiej i libero Paulinie Maj-Erwardt. W podstawowej szóstce zastąpiły je młoda Julita Piasecka i Kinga Drabek. Pierwsze dwa punkty zdobył Pałac, ale za chwilę to faworytki już prowadziły. Gospodynie próbowały dotrzymywać kroku. Po ataku Anny Lewandowskiej (zbieżność nazwiska z żoną Roberta Lewandowskiego przypadkowa) był remis.

Końcówki dla ŁKS Commcerecon

Jednak od tego momentu łodzianki zdobyły cztery punkty z rzędu m. in. po dwóch blokach. Tyle że zaczęły popełniać błąd za błędem i szybko był remis. A po asie Lewandowskiej Pałac prowadził 11-10 i przez dłuższy moment utrzymywały minimalną przewagę. Przyjezdne miały spore problemy z przyjęciem i dzięki temu wynik cały czas był blisko remisu. W końcu przesądziło doświadczenie Valentiny Diouf i Roberty Ratzke. Po asie Włoszki było 21-18 i ŁKS objął prowadzenie.

Drugi set też był od początku zacięty. Dzięki dwóm blokom Pałac objął prowadzenie 10-8. Trener Chiappini wziął czas. Bydgoszczanki miały nawet piłkę w górze, by powiększyć przewagę do czterech punktów, ale zostały zablokowane. I właśnie ten element okazał się ważny nie tylko do zdobywania punktów, ale też w defensywie. Po zatrzymaniu Anneclaire Ter Brugge prowadziły 16-14. Dobra praca w obronie pozwoliła łodziankom wyprowadzać kontry i po sprytnym zagraniu Diouf wygrywały już 22-18.