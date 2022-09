Pierwsi sportowcy z wezwaniami do rosyjskiego wojska

Mobilizacja w Rosji trwa od 21 września, kiedy to w swoim orędziu oficjalnie ogłosił ją prezydent federacji, Władimir Putin. Rosyjskie Ministerstwo Sportu w związku z tą decyzją zawiesiło zagraniczne wyjazdy i zgrupowania sportowców, co już pokazuje, że część z nich może spodziewać się wezwania do wojska.