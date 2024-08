Piękny koniec amerykańskiej ery, popis w meczu o brąz. Włosi na kolanach

USA z brązowym medalem. Włosi nie mieli nic do powiedzenia

Tamtym zwycięstwem Włosi zapewnili sobie walkę przynajmniej o brąz, a w swoim półfinale szans z Francją nie mieli żadnych. Amerykanie do półfinału awansowali w zdecydowanie spokojniejszy sposób, ale z kolei w meczu z Polską bili się na noże i Biało-Czerwoni odrodzili się z siatkarskich nicości, wygrywając w tie-breaku. To wszystko sprawiło, że w meczu o brązowy medal mieliśmy starcie Włochów z Amerykanami, które równie dobrze mogłoby być finałem igrzysk.

Pierwszy set potwierdził przedmeczowe oczekiwania. Obie drużyny otrząsnęły się już po swoich porażkach w półfinale i na parkiet wyszły walczyć jak o życie. Właściwie przez całą pierwszą partię gra toczyła się punkt za punkt, ale w tej drugiej - decydującej fazie, Amerykanie zbudowali sobie przewagę w wysokości dwóch, jak się okazało, bezcennych oczek i to oni zgarnęli pierwszego seta, wygrywając 25:23, ale obie drużyny prezentowały naprawdę wysoką jakość, szczególnie w obronie.

Druga partia miała już nieco inny przebieg. Amerykanie nakręceni zwycięstwem w pierwszym secie rozpoczęli tę partię bardzo mocno i szybko zbudowali sobie delikatną zaliczkę, która pozwalała im na nieco więcej spokoju w grze. W samej końcówce seta Włosi dogonili swoich rywali i zaczęliśmy grę na przewagi, w której obie ekipy nie wytrzymywały presji na zagrywce. Ostatecznie nieco więcej chłodnej głowy znów zachowali "Jankesi" i to oni wygrali 30:28, wychodząc na prowadzenie 2:0 w setach.

Trzecią partię Amerykanie rozpoczęli absolutnie zjawiskowo. Prowadzili już nawet 7:3 i wydawało się, że idą pewnym krokiem po wygranie tego meczu w trybie błyskawicznym. Włosi jednak natychmiast się odrodzili, a w pewnym momencie mogli już nawet widzieć wygranego trzeciego seta, ale Amerykanie tym razem nie wypuścili zwycięstwa, jak to miało miejsce w przypadku meczu z Polską. Ostatecznie "Jankesi" wygrali 26:24 i to oni wrócą do domu z brązowymi medalami, a największym włoskim skalpem tych igrzysk pozostanie rozbicie Polaków w meczu o pierwsze miejsce w grupie.