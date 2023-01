PGE Skra przez lata była hegemonem Plus Ligi . Awansowała do niej w 2001 roku i od razu zajęła trzecie miejsce. Potem zdobyła dziewięć mistrzostw Polski (ostatnie w 2018 roku), dwa wicemistrzostwa i trzy brązowe medale.

Do tego trzeba doliczyć siedem Pucharów Polski i dwa finały, a do tego świetne występy w europejskich pucharach. Cztery razy stała na podium Ligi Mistrzów - w 2012 roku przegrała finał. W ubiegłym roku była w półfinale CEV.

Pod jego wodzą bełchatowianie przegrali aż 14 z 22 spotkań w Plus Lidze. Żaden trener Skry nie miał tak fatalnych wyników w XXI wieku. Zajmują w niej dopiero 11. miejsce z pięcioma punktami straty do miejsca gwarantującego grę w play off, czyli o medale. To nie zdarzyło się Skrze od 2001 roku. Czarę goryczy przelała ostatnia porażka w lidze z Barkomem Każany Lwów.