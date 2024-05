Petrodolary skusiły ukraińską gwiazdę. Chciał "sprzedać" reprezentację

Jak przekazał serwis Sportu.ua, gwiazdor reprezentacji Ukrainy Ołeh Płotnycki chciał zrezygnować z występów w reprezentacji narodowej na rzecz w katarskiej drużynie Al-Arabi Doha, w której miałby występować latem. Ukraińscy dziennikarze dotarli do informacji, że klub z Kataru chciał nawet zapłacić ukraińskiej federacji za zgodę na to, by siatkarz mógł u nich zagrać. Jednak na Ukrainie nie zgodzono się na taki ruch.