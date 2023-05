Petrodolary skusiły gwiazdę polskiej ligi. Skończyło się fiaskiem

Ben Tara trafił do PlusLigi w 2020 r. z ligi francuskiej. Szybko przystosował się do wymagań nowych rozgrywek i stał się ważną częścią drużyny z Nysy. W pierwszych dwóch sezonach walczył z nią o utrzymanie. W aktualnych rozgrywkach pomógł PSG Stali po latach wrócić do strefy play-off i zająć siódme miejsce. Wywalczyła je po rywalizacji z Indykpolem AZS Olsztyn.