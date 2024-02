Pasjonująca walka i błyskawiczny awans. Łodzianki w półfinale europejskich pucharów

Choć zawodniczki Grota Budowlani Łódź odpadli z rozgrywek Ligi Mistrzyń już na etapie fazy grupowej, wciąż mają szansę na trofeum w rozgrywkach europejskich. "Spadły" do Pucharu CEV, gdzie zmagania rozpoczęły od rywalizacji w ćwierćfinale z Beziers Angels. Łodzianki wygrały pierwsze spotkanie 3:1, dlatego przed rewanżem były dużo bliżej awansu, od rywalek.

Dużo lepiej we wtorkowe spotkani weszły zawodniczki trenera Macieja Biernata. Siatkarki z Łodzi kilkukrotnie w pierwszych akcjach zatrzymały blokiem rywalki, dzięki czemu podbudowały mocno swoją pewność siebie. Przy stanie 12:13 bardzo długo trwałą wideo weryfikacja. Niestety decyzja nie była korzystna dla Budowlanych Łódź - bloku nie było. Pod koniec seta Łodzianki zaczęły mylić się częściej, w efekcie czego to gospodarze objęli po raz pierwszy prowadzenie 18:17.

Trzy kolejne punkty padły jednak łupem siatkarek Grota i po chwili było 20:18. Akcje po obu stronach były mocno szarpane, ale to polska drużyna mogła ostatecznie świętować triumf w 1. secie 25:21. Zdecydowanie jeszcze większe problemy od siatkarek Beziers miał realizator spotkania, który często spóźniał się z pokazywaniem akcji na czas.

Dwa sety wystarczyły łodziankom do awansu. Miażdżąca przewaga nad Francuzkami

W drugiej partii Budowlane szybko wyszły na prowadzenie, w czym wydatny udział miała Mackenzie May. Pozwoliło to odskoczyć rywalkom na 14:8. Łodzianki mogły pochwalić się świetnym przyjęciem. Do pełni szczęścia brakowało im nieco lepszej skuteczności w ataku. Ta po pierwszym secie wynosiła 42 procent.

Zawodniczki Beziers były całkowicie bezradne również w 2. secie. Budowlani grały wciąż na wysokim procencie przyjęcia, a do tego z poświęceniem rzucały się do obrony. Wystarczyło, że dołożyły do tego mocną zagrywkę i przepis na triumf był gotowy. Zwycięstwo 25:16 zapewniło im awans do półfinału rozgrywek już po drugim secie.

Zbyt duże rozprężenie w grze rezerwowych. Beziers doprowadziło do ie-breaka

W trzecim secie więcej szans od Macieja Biernata otrzymały rezerwowe. Zawodniczki Beziers wyglądały już na mocno zrezygnowane i prawdopodobnie najchętniej nie wychodziłyby na trzecią partię. Po asie serwisowym Marty Pol tablica wyników pokazywała rezultat 17:12. Rywalkom udało się jednak nadgonić wynik i doprowadzić do stanu 19:19.

W poczynania łodzianek wkradło się lekkie rozprężenie, a przy tym wiele błędów. Tym saym to rywalki ostatecznie zwyciężyły 25:23. Francuzki dużo lepiej weszł również w czwartą partię. Tragicznie spadła skuteczność Grota Budowlani Łódź w ataku. Beziers prowadziło w 4. secie od początku do końca, a o wyniku spotkania miał zadecydować tie-break.

Piąty set łodzianki rozpoczęły dużo bardziej skoncentrowane i szybko uzyskały wysokie prowadzenie 5:1. Była to zaliczka, która pozwalała na komfortową grę punkt za punkt już do końca. Walka była jednak dość zacięta, a Francuzki nie odpuszczały. Większą determinacją wykazały się zawodniczki z Polski i to one triumfowały w tie breaku.

Składy drużyn Beziers Volley Grot Budowlani Łódź A. Ogoms 8

C. Hoffman 21

E. Powell 7

J. Bodinier 10

L. Bastard 17

L. Milos 16

M. Agnese 14

M. Bernard 6

M. Bouzinac 4

M. Lohman 13

P. Victoria 11

S. Gray 9

T. Fricano 5

10 A. Bjelica

6 A. Kukulska

12 A. Mitrovic

11 A. Smieszek

1 E. Wilinska

20 J. Blagojevic

18 J. Lysiak

13 K. Rozynska

7 M. Lazowska

5 M. Lisiak

14 M. May

4 M. Pol

8 W. Sobiczewska

Statystyki meczu Beziers Volley 2 - 3 Grot Budowlani Łódź Próby ataku 65 63 Błędy przeciwnika 22 28 Błędy drużyny 28 22 Błędy w ataku 13 8 Błędy serwisowe 12 11 Asy serwisowe 3 5

Grot Budowlani Łódź wygrali z Beziers Angels w pierwszym meczu 3:1 / PAP/ Marian Zubrzycki / PAP

Zawodniczki Grota Budowlani Łódź / PAP/ Marian Zubrzycki / PAP

Maciej Biernat - trener Grota Budowlani Łódź / PAP/ Marian Zubrzycki / PAP