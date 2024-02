Partnerka Tomasza Fornala zapytana o ich związek. Jednym zdaniem ucięła temat

Tomasz Fornal to jeden z najpopularniejszych polskich siatkarzy. Zawodnik w ubiegłym roku wywalczył z reprezentacją Polski złoty medal w Lidze Narodów i później we Włoszech zdobył z kadrą mistrzostwo Europy. A to nie koniec, bowiem w jego życiu prywatnym zaszły spore zmiany. Zawodnik zmienił status. Według "śledztwa" internautów, siatkarz Jastrzębskiego Węgla zaczął spotykać się z influencerką i właścicielką salonu fryzjerskiego Sylwią Gaczorek. Spekulacje poniekąd potwierdził sam sportowiec w Podcaście Olimpijskim Interii. Wyznał, że obecnie się z kimś spotyka, jednak nie zdradził imienia kobiety.