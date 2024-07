Państwowy gigant zainwestuje w klub siatkarski. Czeka go zmiana nazwy

Projekt Warszawa to jeden z najciekawiej rozwijających się klubów siatkarskich w naszym kraju. W sezonie 2023/2024 zespół zajął trzecie miejsce w PlusLidze, a także sięgnął - po raz pierwszy w historii - po Puchar Challenge. Wywalczył też awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów . Jesienią będzie rywalizował z Berlin Recycling Volleys, Greenyard Maaseik i ACH Volley Lublana.

Choć na niwie sportowej wszystko szło w najlepszym kierunku, klubowi wciąż brakowało jednego - stabilnego sponsora głównego. Do tej pory partnerzy byli pomniejsi, a większość finansowego ciężaru spoczywało na ukraińskim właścicielu klubu. - Cały czas szukamy nowych partnerów, aby poszerzać nasz portfel sponsorski i - kolokwialnie mówiąc - ulżyć trochę naszemu właścicielowi - mówił jeszcze w marcu w rozmowie z Interią wiceprezes Projektu, Piotr Gacek.

Niczego nie wykluczamy. Mam w pamięci problemy z siatkówką w Warszawie, wielokrotnie było to - przepraszam za określenie - szuranie brzuchem po dnie. Wiele pracy kosztowało nas dojście do takiego miejsca, w którym znajdujemy się dzisiaj. Jesteśmy otwarci na wszystkie firmy, które chcą promować się przy naszym klubie.

Jak się okazało - Gacek nie rzucał słów na wiatr. We wtorek ogłoszono oficjalnie, że nowym sponsorem głównym Projektu została Polska Grupa Energetyczna . - To chyba jeden z najszczęśliwszych dni dla Projektu. Marzyliśmy o nim od dawna, bo chcieliśmy znaleźć stabilnego sponsora, który pomoże nam w rozwoju i osiąganiu sukcesów. Dzięki temu, że włożyliśmy dużo pracy w nasze działania, dziś możemy oficjalnie poinformować, że podpisaliśmy umowę z Polską Grupą Energetyczną. Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy cieszyć się z tytułów - powiedział prezes klubu Grzegorz Pawlak.

Jesteście drużyną, którą warto wspierać. To, gdzie dziś jesteście, zawdzięczacie swojej pracy, organizacji i planowi. Jesteśmy dumni, że możemy do was dołączyć. Inwestujemy w sport, który Polacy kochają - dodał Dariusz Marzec, prezes Polskiej Grupy Energetycznej.