Aleksander Śliwka: Jesteśmy głodni kolejnych sukcesów i medali

- Patrzymy w przyszłość, na to, co możemy zdobyć w następnych miesiącach i latach. Deklaruję, że jesteśmy głodni kolejnych sukcesów i medali! - ogłosił z entuzjazmem, co poskutkowało kolejną burzą oklasków.