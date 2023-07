Oto nowe liderki rankingu FIVB. Polki utrzymały wysoką pozycję

Liga Narodów w piłce siatkowej kobiet dobiegła końca, więc czas na aktualizację rankingu FIVB . Nową najlepszy reprezentacją kobiet na świecie jest Turcja , która w finale pokonała Chiny 3:1. Nowe mistrzynie pokazały w tym spotkaniu znakomitą formę, szczególnie w ostatnim secie, które wygrały do 16.

Na drugie miejsce w rankingu FIVB spadła reprezentacja Stanów Zjednoczonych , która do tej pory wiodła prym w kobiecej siatkówce reprezentacyjnej. Amerykanki w tegorocznej Lidze Narodów znalazły się tuż za podium, przegrywając mecz o trzecie miejsce z Polską. Dla podopiecznych Stefano Lavariniego było to nie lada osiągnięcie.

Zmiany w rankingu FIVB. Polki utrzymały swoją pozycję

Na trzecim miejscu nowego rankingu FIVB plasują się Włoszki , które trafiły na Turczynki już w ćwierćfinale. Nowe mistrzynie na tym turnieju były po prostu nie do pokonania, więc siłą rzeczy siatkarki z Półwyspu Apenińskiego musiały pożegnać się z Ligą Narodów już na tym etapie.

W czołówce rankingu doszło do jeszcze jednej istotnej zmiany. Do tej pory na 4. miejscu plasowały się Serbki, jednak po Lidze Narodów na ich miejsce wskoczyły Brazylijki, które, podobnie jak Włoszki, odpadły w ćwierćfinale. Wcześniej wspomniana Serbia natomiast zajęła 9. miejsce w rundzie zasadniczej i w ogóle nie awansowała do fazy play-off.