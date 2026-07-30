Po fazie ligowej Ligi Narodów siatkarska reprezentacji Polski zajmowała drugie miejsce. Dzięki temu awansowała do play-offów, w których na start - w ćwierćfinale - zmierzyła się z siódmymi w tabeli Ukraińcami.

"Cwierćfinał turnieju w Ningbo rozpoczęli fantastycznie, ale potem Ukraińcy potrafili wyrwać im seta. W najważniejszych momentach podopieczni Nikoli Grbicia byli jednak lepsi - w ofensywie poprowadzili ich Bartłomiej Bołądź i Wilfredo Leon" - relacjonował Damian Gołąb z naszej redakcji.

Komenda ocenił mecz z Ukrainą

W pierwszej partii zespół prowadzony przez Nikolę Grbicia wygrał 25:22, jednak w drugiej odsłonie rywale doprowadzili do wyrównania po takim samym wyniku. Na szczęście dwa kolejne sety należały już do "Biało-Czerwonych" (25:20, 25:17).

Tak czy inaczej pokonanie Ukrainy wcale nie należało do najtrudniejszych zadań. Po zakończeniu spotkania nie ukrywał tego Marcin Komeda, który twierdzi, że spodziewał się trudnej potyczki.

- Ukraińcy zrobili duży postęp na przestrzeni ostatnich lat. Jest to bardzo niewygodny zespół. Są mocni w ofensywie, zagrywce, generalnie w ataku, co było widać dzisiaj, szczególnie w trzech pierwszych setach, gdzie bardzo mocno zagrywali - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport.

- Kończyli dużo trudnych piłek. Duży szacunek dla chłopaków z Ukrainy. Myślę, że zasłużyli swoim występem, żeby tu być. Musieliśmy się mocno namęczyć, żeby z nimi wygrać. Cieszmy się, bo to wcale nie był łatwy mecz - dodał.

Przy stanie 1:1 w setach zrobiło się nieco nerwowo. - Zawsze jest nerwowo, kiedy przeciwnik zaczyna się nakręcać, zaczyna grać pewniej. Fajnie, że ich przełamaliśmy w trzecim secie. To było ważne, żeby ten mecz przepchnąć. Myślę, że pokazaliśmy, że jesteśmy w dobrej formie. Ogólnie było nieźle - mówił nasz rozgrywający.

W półfinale Ligi Narodów reprezentacja Polski zmierzy się ze Słowenią, która w swoim ćwierćfinale nie oddała ani jednego seta Turcji.

Marcin Komenda w barwach reprezentacji Polski Piotr Matusewicz East News

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