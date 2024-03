Oświadczyny na środku boiska. Nietypowy pomysł siatkarza, wykorzystał okazję

Halkbank Ankara w tym sezonie walczył o powtórkę sukcesu z poprzednich rozgrywek, gdy dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Wówczas drogę do finału zamknął mu Jastrzębski Węgiel, który w tym roku pokonał na tym samym etapie inną drużynę z Ankary - Ziraat Bankasi. Halkbank tym razem odpadł wcześniej, już w ćwierćfinale, gdzie lepsza okazała się drużyna z Włoch, Cucine Lube Civitanova.

Nie do końca udany występ w Europie turecki zespół chce sobie jednak powetować na krajowym podwórku. W środę zrobił ważny krok w tym kierunku. Halkbank zmierzył się bowiem w finale Pucharu Turcji z Arkassporem i mógł świętować pierwsze w tym roku trofeum .

Co prawda rywale w pierwszym secie wygrali 25:23, ale w kolejnych partiach lepsi byli zawodnicy Halkbanku. Wszystkie sety kończyły się najmniejszą możliwą różnicą punktów, czyli dwoma "oczkami", ale to Halkbank wygrał 3:1. Kiedy siatkarze świętowali tytuł, uwagę skupił na sobie Mert Matić. I to wcale nie z powodów związanych ze sportem.