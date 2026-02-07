Do Elbląga w roli faworytek przyjechały siatkarki DevelopResu Rzeszów. Dopiero co jako jedyna polska drużyna wywalczyły sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń, broniły tytułu sprzed roku, przewodzą tabeli TAURON Ligi. Ale w półfinale trafiły na najtrudniejszego rywala z możliwych.

"W tym sezonie już udowodniłyśmy, że potrafimy grać jak równy z równym z tym zespołem. Oczywiście Rzeszów gra świetną siatkówkę, ale to samo uważam o mojej drużynie" - odważnie zapowiadała Alicja Grabka, kapitan PGE Budowlanych.

Pierwszego seta lepiej rozpoczęły faworytki. Rzeszowianki niemal od początku miały dwa punkty przewagi nad rywalkami, a potem prowadziły nawet 15:11. Świetnie w ataku spisywała się środkowa Switłana Dorsman, która zdobyła w pierwszej partii pięć punktów.

Tyle że w drugiej połowie seta sytuacja się odwróciła. Łodzianki doprowadziły do remisu 17:17. Kapitalnie funkcjonował blok PGE Budowlanych, którym zdobyły pięć punktów. I to ten zespół wygrał 25:22.

DevelopRes Rzeszów uporządkował grę. A potem wszystko się posypało

W drugiej partii od początku nacisnęły jednak Rzeszowianki. Ich przewaga rosła, bo poprawiły zagrywkę, szybko zanotowały dwa asy serwisowe. Cały czas dużym zagrożeniem dla rywalek były środkowe DevelopResu i przewaga ich zespołu sięgnęła ośmiu punktów.

Mistrzynie Polski kontrolowały grę, a poprawa ich dyspozycji wiązała się też ze zmianą atakującej - na boisku pojawiła się Amerykanka Taylor Bannister. Rzeszowianki wygrały 25:19.

Trzecia partia to jednak kolejny zwrot akcji. I to o 180 stopni. Od początku przewagę budował zespół PGE Budowlanych. Liderką drużyny była Maja Storck, a zaliczka Łodzianek rosła w zastraszającym tempie. Mistrzynie Polski popełniały sporo błędów - łącznie oddały rywalkom aż osiem punktów. I skończyło się pogromem, łódzki zespół wygrał 25:13.

Niespodzianka w TAURON Pucharze Polski. PGE Budowlani Łódź z wielką szansą

Łodzianki były już tylko o seta od finału. W czwartej partii znów to one dyktowały warunki na boisku. Po kolejnym bloku Pauliny Damaske prowadziły 7:4 i trener DevelopResu Cesar Hernandez poprosił o przerwę.

Drugą wykorzystał, kiedy jego podopieczne przegrywały już 7:12. Rzeszowianki jeszcze zmniejszyły straty, ale ich pogoń powstrzymał kolejny blok rywalek i as serwisowy Rodicy Buterez. Siatkarki z Łodzi wygrały 25:18, cały mecz 3:1, i mogły zacząć taniec radości.

Drugiego finalistę wyłoni spotkanie BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - NETLAND MKS Kalisz. Mecz o TAURON Puchar Polski zaplanowano na niedzielę, na godz. 14.45.

Siatkarki DevelopResu Rzeszów fot. Piotr Sumara/PLS materiały prasowe

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź CEV.eu materiały prasowe

Alicja Grabka, kapitan PGE Budowlanych Łódź Piotr Sumara / PLS materiały prasowe

Ataki w meczu Developres Rzeszów - PGE Budowlani Łódź. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport