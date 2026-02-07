Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ostrzeżenie dla mistrzyń Polski, a potem taki wynik. Wielka niespodzianka w walce o siatkarski puchar

Damian Gołąb

To miał być przedwczesny finał TAURON Pucharu Polski siatkarek. Ale faworytkami były zawodniczki DevelopResu Rzeszów, aktualne liderki TAURON Ligi. Tymczasem zespół PGE Budowlanych Łódź zaskoczył mistrzynie Polski już w pierwszym secie półfinału w Elblągu. Świetnie spisały się Maja Storck i Paulina Damaske - drużyna z Łodzi zrealizowała zapowiedzi swojej kapitan i niespodziewanie zagra o puchar.

Trzy zawodniczki drużyny siatkarskiej w granatowych strojach obejmują się i uśmiechają po udanej akcji na boisku sportowym.
Siatkarki PGE Budowlanych Łódź zagrają w finale TAURON Pucharu PolskiFOT MARCIN BRYJA / 400mm.plNewspix.pl

Do Elbląga w roli faworytek przyjechały siatkarki DevelopResu Rzeszów. Dopiero co jako jedyna polska drużyna wywalczyły sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń, broniły tytułu sprzed roku, przewodzą tabeli TAURON Ligi. Ale w półfinale trafiły na najtrudniejszego rywala z możliwych.

"W tym sezonie już udowodniłyśmy, że potrafimy grać jak równy z równym z tym zespołem. Oczywiście Rzeszów gra świetną siatkówkę, ale to samo uważam o mojej drużynie" - odważnie zapowiadała Alicja Grabka, kapitan PGE Budowlanych.

Pierwszego seta lepiej rozpoczęły faworytki. Rzeszowianki niemal od początku miały dwa punkty przewagi nad rywalkami, a potem prowadziły nawet 15:11. Świetnie w ataku spisywała się środkowa Switłana Dorsman, która zdobyła w pierwszej partii pięć punktów.

Tyle że w drugiej połowie seta sytuacja się odwróciła. Łodzianki doprowadziły do remisu 17:17. Kapitalnie funkcjonował blok PGE Budowlanych, którym zdobyły pięć punktów. I to ten zespół wygrał 25:22.

    DevelopRes Rzeszów uporządkował grę. A potem wszystko się posypało

    W drugiej partii od początku nacisnęły jednak Rzeszowianki. Ich przewaga rosła, bo poprawiły zagrywkę, szybko zanotowały dwa asy serwisowe. Cały czas dużym zagrożeniem dla rywalek były środkowe DevelopResu i przewaga ich zespołu sięgnęła ośmiu punktów.

    Mistrzynie Polski kontrolowały grę, a poprawa ich dyspozycji wiązała się też ze zmianą atakującej - na boisku pojawiła się Amerykanka Taylor Bannister. Rzeszowianki wygrały 25:19.

    Trzecia partia to jednak kolejny zwrot akcji. I to o 180 stopni. Od początku przewagę budował zespół PGE Budowlanych. Liderką drużyny była Maja Storck, a zaliczka Łodzianek rosła w zastraszającym tempie. Mistrzynie Polski popełniały sporo błędów - łącznie oddały rywalkom aż osiem punktów. I skończyło się pogromem, łódzki zespół wygrał 25:13.

      Niespodzianka w TAURON Pucharze Polski. PGE Budowlani Łódź z wielką szansą

      Łodzianki były już tylko o seta od finału. W czwartej partii znów to one dyktowały warunki na boisku. Po kolejnym bloku Pauliny Damaske prowadziły 7:4 i trener DevelopResu Cesar Hernandez poprosił o przerwę.

      Drugą wykorzystał, kiedy jego podopieczne przegrywały już 7:12. Rzeszowianki jeszcze zmniejszyły straty, ale ich pogoń powstrzymał kolejny blok rywalek i as serwisowy Rodicy Buterez. Siatkarki z Łodzi wygrały 25:18, cały mecz 3:1, i mogły zacząć taniec radości.

      Drugiego finalistę wyłoni spotkanie BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - NETLAND MKS Kalisz. Mecz o TAURON Puchar Polski zaplanowano na niedzielę, na godz. 14.45.

      TAURON Puchar Polski (K)
      Półfinały
      07.02.2026
      14:45
      Zakończony
      Wszystko o meczu
      Grupa zawodniczek drużyny siatkarskiej w białych i fioletowych strojach z widocznymi numerami na koszulkach, okazujących emocje podczas meczu na hali sportowej, z siatką w tle.
      Siatkarki DevelopResu Rzeszówfot. Piotr Sumara/PLSmateriały prasowe
      Zawodniczki drużyny siatkarskiej w dynamicznej akcji na parkiecie, jedna z nich rzuca się po piłkę, podczas gdy inne obserwują przebieg sytuacji. W tle widownia uważnie śledzi rozgrywkę.
      Siatkarki PGE Budowlanych ŁódźCEV.eumateriały prasowe
      Młoda kobieta o długich ciemnych włosach, ubrana w czarną bluzę sportową z logo PGE i emblematami sponsora, siedzi na tle rozmazanego tła i patrzy przed siebie z poważnym wyrazem twarzy.
      Alicja Grabka, kapitan PGE Budowlanych ŁódźPiotr Sumara / PLSmateriały prasowe
      Ataki w meczu Developres Rzeszów - PGE Budowlani Łódź. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

