Ostre spięcie w hicie PlusLigi. Kibic ruszył do siatkarza. Ten nie pozostał dłużny

Jastrzębski Węgiel zakończył fazę zasadniczą PlusLigi na trzecim miejscu i w ćwierćfinale rozgrywek trafił na Trefl Gdańsk, który w tabeli był szósty. I chociaż to finaliści tegorocznej Ligi Mistrzów byli zdecydowanymi faworytami starcia, to przed rozpoczęciem rywalizacji środkowy Trefla Gdańsk Karol Urbanowicz w rozmowie z Interią deklarował, że jego drużyna zamierza postawić się faworytowi .

PlusLiga. Spięcie w meczu Trefl Gdańsk - Jastrzębski Węgiel

Rzeczywistość szybko jednak zweryfikowała te zapewnienia, a pierwsze dwa starcia rozgrywane na terenie Jastrzębskiego Węgla padły łupem wicemistrzów Polski, którzy nawet nie stracili seta. Trefl w środowy wieczór stanął więc "pod ścianą" i musiał wygrać, by przedłużyć rywalizację do kolejnego meczu. Podopieczni Marcelo Mendeza byli jednak za mocni i wygrali 3:1, zapewniając sobie awans do półfinału.