Ostatni taki turniej Andrzeja Wrony. Polski siatkarz wyznaje przed hitem

Od tamtej pory musi radzić sobie ze świadomością, że każdy kolejny turniej jest dla niego ostatnim . Tak było przy okazji ćwierćfinałów Ligi Mistrzów, w których warszawska drużyna w dramatycznych okolicznościach pożegnała się z marzeniami o grze Final Four w Łodzi po tzw. złotym secie z Halkbankiem Ankara. Podobnie będzie w ten weekend w Krakowie. W rozmowie z Interią Sport środkowy przyznaje więc, że podchodzi do kolejnych spotkań w szczególny sposób .

Jestem bardzo sentymentalnym człowiekiem. I łatwo się wzruszam, od kiedy jestem ojcem. Nie podchodzę więc do tego turnieju jak do każdego innego. Zawsze sobie myślę, mam z tyłu głowy, że to ostatnie mecze w jakimś mieście albo, jak tutaj w Krakowie, ostatni Puchar Polski. Ale też bardziej cieszę się tą atmosferą, bardziej ją chłonę. Staram się ze wszystkimi pogadać, zrobić zdjęcie, dać autograf. Bo wiem, że kiedy skończę grać, pewnie będę za tym tęsknił

Siatkówka. Ostatni Puchar Polski Andrzeja Wrony. "Łatwo się wzruszam"

W tegorocznym, ostatnim w jego karierze turnieju finałowym TAURON Pucharu Polski zespół Wrony po raz kolejny w półfinale zmierzy się z Aluron CMC Wartą Zawiercie . Przed rokiem warszawianie przyjechali do Krakowa tuż po zdobyciu Pucharu Challenge we Włoszech i nie potrafili się skutecznie postawić zawiercianom.

"Ostatnio było ciężko, i to dość mocno, w meczu ćwierćfinałowym z PGE GiEK Skrą Bełchatów , a to przetrzymaliśmy. A ten turniej finałowy Pucharu Polski jest inny niż ten w zeszłym roku. Wtedy miałem wrażenie, że wszyscy bardziej stawiali na to, że jesteśmy w stanie wygrać puchar. A podejrzewam, że gdyby zapytać ekspertów w tym roku o hierarchię, to myślę, że w większości będziemy na czwartym miejscu w tych predykcjach. Startujemy z zupełnie innej pozycji niż rok temu" - uważa mistrz świata z 2014 r.