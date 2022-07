Osłabieni mistrzowie nadal groźni. Pokaz siły faworytów w Lidze Narodów

Dobrze radzili sobie obaj atakujący obu drużyn. Mocniejsze karty mieli jednak na stole Francuzi, bo Jean Patry do niemal bezbłędnych ataków dołożył blok i niezłą zagrywkę. Jego drużyna w drugiej części partii odskoczyła na trzy punkty. Tyle że Japończycy nie tylko ją dogonili, ale i prowadzili 23:21. W końcówce nie sprostali jednak rywalom, przegrywając 24:26 .

Jean Patry błyszczy w drugim secie. Japończycy bez szans

Obie drużyny przystąpiły do spotkania osłabione. W azjatyckim zespole grać nie mógł Yuki Ishikawa. Kapitan i największa gwiazda japońskiej ekipy w poniedziałek doznał kontuzji i trener Philippe Blain miał do dyspozycji tylko 13 siatkarzy. Na ostatnich zajęciach przed meczem urazu stawu skokowego nabawił się także Earvin Ngapeth. Francuski przyjmujący pojawił się co prawda na chwilę na parkiecie w pierwszym secie, ale nie wykonał żadnego ataku.