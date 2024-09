Orlen znów wkracza do sportu. Podał rękę zasłużonemu klubowi

"Jesteśmy dumni, że Orlen dołączył do grona naszych sponsorów. Ta współpraca nie tylko wzmacnia naszą pozycję w świecie siatkówki, ale również stanowi dowód na to, że nasze wartości i sukcesy są doceniane przez liderów polskiej gospodarki . Razem będziemy promować siatkówkę jako jedną z wiodących dyscyplin sportowych w Polsce" - cieszy się Jadwiga Cichoń , prezes klubu.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z zastrzykiem finansowym. Gwiazdy mają przywrócić blask klubowi

Sponsorów do ZAKS-y z pewnością może przyciągać Bartosz Kurek. Kapitan reprezentacji Polski i świeżo upieczony wicemistrz olimpijski wraca do PlusLigi i od razu został kapitanem drużyny z Kędzierzyna-Koźla . Oprócz niego zespół wzmocnili m.in. Mateusz Poręba, Rafał Szymura czy Karol Urbanowicz - wszyscy ci zawodnicy wpadli już w oko Nikoli Grbiciowi , selekcjonerowi reprezentacji Polski.

ZAKSA z nowym sponsorem będzie starać się wrócić do czołówki. Poprzedni sezon zakończyła na 10. miejscu - to był najsłabszy sezon klubu, od kiedy awansował do PlusLigi. Przed nowym otwarciem kędzierzynianie mogą mieć jednak powody do optymizmu, bo w środę, trzy dni przed inauguracją ligi, w meczu o Superpuchar Opolszczyzny zorganizowanym na 30-lecie klubu pokonali PSG Stal Nysa.