Olbrzymia niespodzianka stała się faktem. Mocny kandydat do rozczarowania sezonu

Nowak-Mosty MKS Będzin ucieka ze strefy spadkowej. Beniaminek siatkarskiej PlusLigi pokonał we własnej hali Indykpol AZS Olsztyn. W dodatku zrobił to w niezwykle przekonujący sposób, rozbijając rywali 3:0. Zespół z Olsztyna, szykowany do walki o grę w fazie play-off, na razie konsekwentnie zawodzi. To już jego czwarta porażka w tym sezonie. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził przyjmujący Brandon Koppers.