Ogromna strata dla polskiej siatkówki. Nie żyje trener mistrzyń Europy

Wielki triumf na kontynentalnym czempionacie zaowocował ofertą poprowadzenia seniorek. Prestiżowe stanowisko trener piastował w latach 1999 - 2003. Zbigniew Krzyżanowski święcił sukcesy także na arenie krajowej. Chociażby wraz z BKS Stal Bielsko-Biała dwukrotnie sięgał po tytuł najlepszej drużyny w Polsce. Do tego dołożył Puchar Polski. Prawdziwą legendą szkoleniowiec był jednak w Węgrowie. Pracował on w Nike od 1984 do 2000 roku. "Łącząc się w ogromnym bólu, składamy najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim" - żegnają go w mediach społecznościowych włodarze tegoż ośrodka, który obecnie gra na drugim poziomie rozgrywkowym.