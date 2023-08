Ogromna kasa w Turcji. Polski mistrz pozostał wierny PlusLidze

- Można było jeszcze zawalczyć o następny sezon, ale pytanie czy nie wydarzyłoby się coś, co sprawiłoby, że musiałbym go przerwać. Nie chciałem być zmuszony do zakończenia kariery, chciałem odejść na własnych warunkach - mówi Mariusz Wlazły na łamach "Przeglądu Sportowego".