Ogłosili ws. Malwiny Smarzek. Wyjaśniła się przyszłość. Jest powrót

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Od 2022 roku Malwina Smarzek w siatkówce klubowej wybiera wyłącznie kierunek zagraniczny. Nie inaczej jest tym razem. Po krótkim epizodzie w Indonezji reprezentantka Polski ma już nowego pracodawcę. Ogłosił on pozyskanie 29-latki za pośrednictwem Instagrama. Dla niej to powrót do ligi, w której występowała jeszcze niedawno.

Malwina Smarzek w sportowym stroju z biało-czerwonymi akcentami, czerwono-czarne warkoczyki, hala sportowa w tle
Malwina SmarzekMarcin GolbaAFP

Wszystko jasne. Malwina Smarzek w najbliższym sezonie klubowym zagra w Ilbanksporze. Zespół z Ankary ogłosił nazwiska nowych zawodniczek, wrzucając kolejne posty na Instagramie. Znalazła się wśród nich właśnie nasza rodaczka.

Witaj w naszej rodzinie, Malwino Smarzek!
zaczyna się komunikat

Malwina Smarzek wraca do Turcji po krótkim etapie w Indonezji

"Klub sportowy ILBANK podpisał umowę z rozgrywającą Malwiną Smarzek w ramach planów na sezon 2026/2027. Ma ona za sobą udany sezon w Sultanlar Ligi (najwyższa liga turecka, w kampanii 2025/26 Polka grała w Kuzeyboru SK - red.). Witamy naszą zawodniczkę i życzymy jej sukcesów w barwach ILBANK" - czytamy.

W ostatnim czasie 29-latka grała w indonezyjskim Jakarta Popsivo Polwan. Trafiła do niego na play-offy w końcówce marca. Sezon zakończył się w kwietniu, a drużyna wywalczyła brązowe medale.

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Przypomnijmy, że mimo powołania Stefano Lavariniego Smarzek nie pojawiła się na zgrupowaniu kadry narodowej.

"Z ważnych powodów osobistych niestety nie będzie mogła dołączyć do ekipy przygotowującej się do tegorocznej Ligi Narodów. Reprezentacja wraz ze sztabem kontynuują pracę na zgrupowaniu w Wałczu, a my mamy nadzieję, że z Malwiną spotkamy się niebawem na boisku" - informował PZPS dokładnie 10 maja.

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