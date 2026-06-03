Ogłosili ws. Malwiny Smarzek. Wyjaśniła się przyszłość. Jest powrót

Wszystko jasne. Malwina Smarzek w najbliższym sezonie klubowym zagra w Ilbanksporze. Zespół z Ankary ogłosił nazwiska nowych zawodniczek, wrzucając kolejne posty na Instagramie. Znalazła się wśród nich właśnie nasza rodaczka.

Witaj w naszej rodzinie, Malwino Smarzek!

Malwina Smarzek wraca do Turcji po krótkim etapie w Indonezji

"Klub sportowy ILBANK podpisał umowę z rozgrywającą Malwiną Smarzek w ramach planów na sezon 2026/2027. Ma ona za sobą udany sezon w Sultanlar Ligi (najwyższa liga turecka, w kampanii 2025/26 Polka grała w Kuzeyboru SK - red.). Witamy naszą zawodniczkę i życzymy jej sukcesów w barwach ILBANK" - czytamy.

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W ostatnim czasie 29-latka grała w indonezyjskim Jakarta Popsivo Polwan. Trafiła do niego na play-offy w końcówce marca. Sezon zakończył się w kwietniu, a drużyna wywalczyła brązowe medale.

Przypomnijmy, że mimo powołania Stefano Lavariniego Smarzek nie pojawiła się na zgrupowaniu kadry narodowej.

"Z ważnych powodów osobistych niestety nie będzie mogła dołączyć do ekipy przygotowującej się do tegorocznej Ligi Narodów. Reprezentacja wraz ze sztabem kontynuują pracę na zgrupowaniu w Wałczu, a my mamy nadzieję, że z Malwiną spotkamy się niebawem na boisku" - informował PZPS dokładnie 10 maja.

Malwina Smarzek ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter

Malwina Smarzek Marcin Golba AFP

Malwina Smarzek w meczu z Japonią BEYZA COMERT AFP





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