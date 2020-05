Jeden z najlepszych włoskich klubów siatkarskich Igor Gorgonzola Novara poinformował oficjalnie transfer Malwiny Smarzek-Godek. Reprezentantka Polski podpisała kontrakt na dwa lata.

O tym, że Smarzek-Godek trafi do tego zespołu media informowały już wcześniej. Brakowało tylko oficjalnego potwierdzenia. Dziś włoski klub wydał oficjalny komunikat.

"Witamy zawodniczkę, która łączy młody wiek i już spore doświadczenie na arenie międzynarodowej. Mieliśmy okazję docenić jej umiejętności w ostatnich dwóch latach we włoskiej lidze. Jest dziewczyną entuzjastycznie nastawią na nową przygodę. Do tego stopnia, że zgodziła się zawrzeć z nami dwuletni kontrakt" - skomentował dyrektor Igor Gorgonzola Enrico Marchioni.



"Dla mnie przejście do Novary jest spełnieniem marzeń. Jak tylko wrócimy do treningów, to zdam sobie sprawę, że ta przygoda naprawdę się zaczyna. Chciałam zostać we Włoszech i tutaj kontynuować karierę. Mogę to robić w jednym z najlepszych klubów na świecie. Słyszałam wiele pięknych rzeczy na temat Novary i nie mogę się doczekać rozpoczęcia sezonu" - stwierdziła Smarzek-Godek.



W tym sezonie włoskiej ligi, przedwcześnie zakończonym z powodu pandemii koronawirusa, Smarzek-Godek zdobyła 315 punktów, co dało jej czwarte miejsce. W klasyfikacji najlepiej punktujących najlepsza okazała się Camilla Mingardi (405 pkt).