Odrodzenie mistrzów Polski, Wilfredo Leon nie dał rady. Dramat reprezentanta kraju

Początek spotkania w wykonaniu gospodarzy był jednak znakomity. Szybko objęli prowadzenie 5:2 i trener JSW Jastrzębskiego Węgla Marcelo Mendez już na początku seta wykorzystał pierwszą przerwę. Jastrzębianie byli jednak w stanie sprawnie odrobić straty i doprowadzić do remisu 9:9. A potem z minuty na minutę coraz mocniej się rozpędzali. Bardzo dobrze w ataku prezentował się Łukasz Kaczmarek i goście mieli już trzy punkty przewagi.

Straty asem serwisowym zmniejszył Mikołaj Sawicki, przyjmujący Bogdanki LUK. Po chwili był remis 19:19. W końcówce problemy dopadły Jakuba Popiwczaka. Libero reprezentacji Polski mocno naciągnął mięsień i z grymasem bólu chwycił się za udo. Musiał opuścić boisko, zastąpił go 19-letni Jakub Jurczyk. A seta zakończyła gra na przewagi, i to długa. W ostatniej akcji lublinianie nie poradzili sobie z wyprowadzeniem skutecznej akcji po zagrywce Luciano Vicentina i to JSW wygrało 31:29.